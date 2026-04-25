El universo 'Más Cara' de Bad Gyal arrasa en el Roig Arena frente a 15.000 espectadores

Bad Gyal en concierto en el Roig Arena - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha protagonizado este viernes su esperado estreno en el Roig Arena con un concierto de su nuevo universo 'Más Cara', que ha colgado el cartel de entradas agotadas y ha congregado a 15.000 personas en la que es su gira "más ambiciosa".

La cantante catalana es considerada uno de los "grandes referentes" de la música urbana en español. Bad Gyal ha presentado en directo las canciones de su nuevo álbum, 'Más Cara', que se ha erigido como el auténtico eje narrativo del espectáculo, según ha señalado la organización en un comunicado.

El primer tramo del concierto ha estado dedicado, casi en su totalidad, a su nuevo trabajo y ha arrancado con 'Un coro y ya', seguido de 'Más Cara' y 'Gatitas', "uno de los temas más aplaudidos del disco". Desde el inicio, el directo se ha planteado como una extensión natural del álbum, lo que ha potenciado su universo sonoro y estético a través de una puesta en escena que lo hace crecer en el directo.

La experiencia se ha visto amplificada por la respuesta del público, que ha convertido el Roig Arena en una "auténtica fiesta del reguetón". Ataviados con lentejuelas y botas de tacón, los seguidores de la artista han acompañado cada tema con una "energía constante". Canciones como 'Da Me', 'Perro' o 'La Iniciativa' --interpretada originalmente junto a J. Álvarez-- han sido cantadas, coreadas y bailadas por una audiencia "totalmente entregada".

En el segundo tramo del concierto han destacado temas como 'Blin Blin', 'Flow 2000' o 'Chulo', que han precedido el tramo final, reservado para los grandes éxitos que han consolidado a la catalana en la escena urbana. 'Zorra', 'Fuma' y 'Fiebre' han sido las canciones más celebradas de la noche y han cerrado una velada llena de ritmo urbano.