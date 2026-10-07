El universo pop de Joan Verdú se instala en el CCCC: más de 160 obras reunidas por su hijo homenajean su humor

Exposición 'Life in Dailyland' del artista Joan Verdú en el CCCC - CENTRE DEL CARME

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Joan Verdú, poco antes de su muerte en 2017, dejó un texto describiendo un lugar imaginario llamado 'Dailyland' y proclamó que todas sus obras "pasadas y futuras" pertenecían a este territorio inventado lleno de color y humor, cuyos habitantes son "exploradores recolectores y artistas" y donde no hay "apenas actividad empresarial salvo varias agencias de publicidad que se anuncian a sí mismas".

El Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCC) se ha transformado temporalmente en este lugar con la exposición 'Life in Dailyland', la mayor muestra del artista desde su fallecimiento, que reúne su universo pop en un homenaje comisariado por su propio hijo, Tomás Verdú.

"Creo que se necesitarían diez 'centres del carme' para hacer una retrospectiva de mi padre", ha comentado durante la presentación de la muestra, que se podrá ver hasta enero de 2027, y reúne el humor ácido y mordaz del artista a través de sus símbolos (sus cactus, llamas, conejos y calaveras) y series más conocidas, representativas del arte pop y del surrealismo, junto a otras piezas y tres series inéditas.

Tomás Verdú define esta propuesta como "una exposición divertida, dinámica, inquieta e inquietante", que no se plantea "como una retrospectiva" o en orden cronológico, sino como una "una introducción al imaginario 'Dailyland'", a "su universo y todo lo que hay dentro, sus marcas y personajes". El hijo del artista, que es dramaturgo, presenta la exposición como "una dramaturgia visual y narrativa".

Según el comisario, "el humor ácido y mordaz de Joan Verdú atraviesa su obra asentada en el arte pop y en una simbología propia. Sus juegos de palabras y de sentido poético se entrelazan con la imagen y la pervierten". Además, ha explicado que, en cada etapa de su carrera, "se manifiesta una exploración incesante, un juego sin temor al fracaso, divertido, que como a través de los ojos de un niño, sobrepasa constantemente los límites porque precisamente los desconoce".

"ICONO DEL ARTE POP VALENCIANO"

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado que esta exposición "reivindica el legado del talento valenciano" y rinde un homenaje póstumo a un "icono del arte pop valenciano", un movimiento que "marcó la historia de nuestro país en el siglo XX". Alonso ha apuntado que Joan Verdú es "uno de los artistas más prolíficos de nuestra contemporaneidad".

Además, ha destacado la sátira como "refleja nuestra forma de ser, nuestro hedonismo" y cómo el pop art valenciano plasma "lo que somos, nuestra manera de vivir, nuestra forma de ver el mundo con ironía". "Lo importante que es el humor para sobrevivir", ha agregado.

Por su parte, el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha destacado que "cuando hacemos una exposición en torno a la trayectoria de un artista que nos ha dejado, es un homenaje a su personalidad, a cómo vivió y cómo quiso dejar un legado para que luego pudiesenos comprender cómo ha sido su vida".

VIAJE A 'DAILYLAND'

La exposición busca convertir la experiencia del visitante en un viaje guiado por el propio artista, sus ideas, símbolos y personajes. El recorrido se inicia con un autorretrato vestido de astronauta como tarjeta de bienvenida al universo Verdú. Junto a esta pieza se muestran sus series de escaleras y ventanas 'Simple images' y 'Complex Words', que, según el comisario, simbolizan "ese ascenso al universo Dailyland".

A continuación, la muestra se adentra en su producción más vinculada al arte pop, realizada entre finales de los años 1989 y 1995. Un mosaico convertido en una especie de Times Square de 'Dailyland' recoge sus series dedicadas a las marcas publicitarias y a la sociedad de consumo, temáticas que continuaron presentes en los últimos trabajos de su carrera.

Frente a ese mosaico se exhibe la serie 'Paisajes, playas y vallas', donde aparecen por primera vez los personajes que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria: cactus, llamas, conejos, calaveras, ángeles y demonios, símbolos que va incorporando al lenguaje pop.

La faceta literaria y periodística de Joan Verdú también ocupa un lugar relevante en la exposición. De 1998 a 2015, colaboró con una columna en el diario 'Levante-EVM', que se ha reproducido en la exposición con los textos escritos de su puño y letra, incluyendo sus tachones o notas al margen. Se incluyen bocetos o maquetas y, como broma, también sus objetos robados, objetos fetiche sin ningún valor económico, asociados al ámbito de la publicidad o el marketing.

El montaje expositivo, diseñado a modo de laberinto, ofrece un itinerario cerrado con la intención de no desvelar la imagen de conjunto de toda la muestra. Cada sala es una puerta de entrada a otro de sus universos, como en sus agujeros negros. Bajo el título 'Forats', la exposición dedica una mención especial a esta serie, donde destaca una obra escultórica e interactiva que invita a la escucha.

Asimismo, la exposición incluye tres series inéditas de distintas épocas: 'Conills' (2013); 'Los Blues alegres' (2002-2003) e 'Imágenes confusas' (2003) en los que introduce elementos como 'el torito'.

El recorrido concluye con las series Icons' (2014-2016') y 'Monsters' (2016-2017), además de una pieza realizada junto al colectivo 'Cazadoras Asociados' en 2016 y varias obras protagonizadas por 'Big Boy', uno de sus alter ego más conocidos, que da imagen a la exposición.