La UPV abre su nuevo museo 'Ciència i Falles' con ninots y escenas ganadoras de 'La Ciència a les Falles'

Museo 'Ciència i Falles' - UPV

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha inaugurado el nuevo museo 'Ciència i Falles'. Situado en la Ciudad Politécnica de la Innovación, parque científico de la UPV, el museo reúne los ninots y escenas ganadoras de las dos ediciones celebradas hasta la fecha del concurso 'La Ciència a les Falles', impulsado por esta universidad en 2024.

En el museo se puede ver el "entrañable y reivindicativo" ninot de una niña científica que realiza un pequeño experimento en clase, con dos referencias directas al 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Obra del artista Álvaro Guija, con este ninot, la comisión Creu i Mislata se llevó el primer premio del concurso en la categoría de infantiles en el año 2024. A su lado se sitúa un ninot de una psicóloga en su gabinete "especializado en el ChatJDT" --una sátira sobre la inteligencia artificial-- con el que Creu i Mislata ganó también el primer premio en la categoría de mayores.

El museo dirige al público, además, hasta la figura de Nikola Tesla, con un ninot de Alejandro López con el que Cuba-Puerto Rico ganó el segundo premio en infantiles y hasta el interior del cuerpo humano, en concreto, a un divertido glóbulo rojo, obra de Vicente Espeleta para la comisión de Burjassot Maestro Lope-José Carsí que se alzó con el tercer premio en la primera edición del concurso, ha detallado el centro universitario en un comunicado.

DE JANE GOODALL A DEXTER

De los ganadores de 2025, el museo expone una escena de Jane Goodall creada por Francisco Tarazona para la comisión Carrera San Luis-Rafael Albiñana y que consiguió el primer premio en infantiles; un ninot que transporta a la mítica serie 'Érase una vez la vida', obra de Santiago Parrado para Sainetero Arniches-Arquitecto Ribes alzó el segundo premio de infantiles; y un "divertidísimo" ninot de Dexter, con el que la Falla Pascual Capuz-Fontanars se hizo con el tercer premio en esta categoría, de la mano del artista Jesús Liñana Ferrando (Hawa).

"Hace dos años apostamos por nuestro concurso 'La Ciència a les Falles' y ahora, con la inauguración de la sede permanente del museo en nuestro parque científico damos un paso más en nuestro objetivo de acercar la ciencia a la sociedad de la mano de la fiesta grande de nuestra ciudad y de sus grandes protagonistas: las comisiones falleras y los artistas falleros", ha destacado el rector de la UPV, José E. Capilla.

El museo Ciència i Falles de la UPV, situado en el vestíbulo del cubo morado de la Ciudad Politécnica de la Innovación, irá creciendo año tras año, con los ganadores de cada edición, y fruto del trabajo conjunto entre la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) del Área de Comunicación, el Área de Fondo de Arte y Patrimonio y la comisión Avda. Tarongers - Universitat Politècnica-Camí de Vera.

Asimismo, el proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.