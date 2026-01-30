La UPV aprueba la implantación de las diez titulaciones que se podrán cursar en el nuevo campus de China

Archivo - Alumnos de la UPV - UPV - Archivo

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha aprobado la implantación de las diez titulaciones con las que arrancará la puesta en marcha del Beihang-Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus inaugurado el pasado mes de octubre en la ciudad china de Hangzhou.

En palabras del rector de la UPV, Jose E. Capilla, "la aprobación de estas titulaciones supone un paso decisivo en la consolidación del Beihang-Valencia Polytechnic Institute como un proyecto académico de referencia internacional". "Se trata de una apuesta firme por una formación de excelencia en ámbitos tecnológicos clave, impartida íntegramente en inglés, y alineada con los grandes retos industriales y científicos del presente y del futuro", ha añadido.

Los títulos aprobados y que se comenzarán a implantar en septiembre de 2026 son los grados en Communication Networks and Systems, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering. Además, se implantarán también los másteres Aerospace Systems, Artificial Intelligence, Wireless Communications, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering.

El Grado en Communication Networks and Systems ofrece una formación integral y multidisciplinar en el ámbito de las redes de telecomunicaciones, orientada al diseño, implementación y optimización de sistemas de comunicación inalámbricos y guiados, han informado desde la institución académica en un comunicado.

En el Grado en Computer Science and Technology, el estudiantado recibirá una formación técnica y científica sólida orientada a prepararles para desenvolverse con éxito en el ámbito de la tecnología informática y afrontar los retos presentes y futuros del sector.

Quienes opten por el Grado en Intelligent Manufacturing encontrarán un programa que proporciona conocimientos en ingeniería industrial y mecánica, automatización, robótica, control de procesos y gestión de la calidad, junto con competencias en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el análisis de datos y la fabricación digital propias de la industria 4.0.

Finalmente, el Grado en Robotics Engineering ofrece una formación multidisciplinar orientada al diseño, desarrollo y aplicación de sistemas robóticos, integrando conocimientos de ingeniería industrial, electrónica, mecánica e informática.

El BVPI acogerá el curso 2026-2027 un total de 2000 estudiantes y el gobierno chino ya ha autorizado la forma de acceso, que será con el examen equivalente a la selectividad española, llamado GaoKao. El proceso de admisión ya está acordado y en marcha en lo que respecta al ingreso de estudiantes. La docencia será en inglés y contará con profesorado de la UPV y de la contraparte china. Viajarán un total de 200 docentes, en estancias de entre cuatro y seis semana, con formación intensiva.