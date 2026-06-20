La UPV celebra una nueva edición de los talleres de divulgación 'Cocinando con ciencia' con unos 100 niños

Talleres de divulgación 'Cocinando con ciencia' - UPV

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha celebrado esta semana una nueva edición de 'Cocinando con ciencia UPV', los talleres con los que desde hace más de una década contribuye a fomentar una dieta saludable entre el alumnado de centros escolares, con la ciencia y la formación nutricional como grandes protagonistas.

Cerca de un centenar de estudiantes de 5º y 6º de Primaria del CEIP El Crist de Meliana se han convertido por unas horas en pequeños grandes chefs y han podido conocer de primera mano algunos conceptos básicos del binomio ciencia y cocina y la importancia de una buena alimentación, elaborando además su propio menú, ha indicado el centro universitario en un comunicado.

"Como decía el lema del Día nacional de la nutrición de este año, que se celebró el pasado 28 de mayo, enseñar a comer es enseñar a crecer. Los talleres han girado alrededor de esta idea que, sin duda, hay que recalcar una y otra vez entre los más jóvenes. Que sepan qué les aporta cada alimento, cómo cocinarlos, qué es bueno y qué no para su desarrollo, es fundamental para que crezcan sanos", ha destacado Purificación García Segovia, investigadora del Instituto FoodUPV, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) de la UPV y una de las coordinadoras de estos talleres.

MENÚ 'ENSEÑAR A COMER ES ENSEÑAR A CRECER'

Los talleres han contado con la colaboración de los chefs de Valencia Club Cocina, que han ayudado a los niños y niñas a preparar un menú que llevaba por lema precisamente el del Día de la Nutrición. Cada estudiante ha elaborado cuatro platos de primero; una ensalada de nueces con crema de yogurt y remolacha; de segundo, una coca de dacsa con atún y picadillo de verduras frescas; para seguir con un cus-cus de pollo asado con orejones y pasas sultanas; y rematar con un brocheta de melón de huerta con 'llavoretes' y miel.

Y de cada uno de los platos, han podido conocer algunas de las características e historia de sus ingredientes, valores nutricionales, etc.

"Los talleres estaban previstos inicialmente para el 28 de mayo, pero se pospusieron con motivo de la huelga en defensa de la educación pública. Y los hemos podido celebrar esta semana, acompañados además de una de las grandes protagonistas de este curso para nuestro centro, como es Puri García Segovia. En febrero inauguramos el mural con el que el proyecto Dones de Ciència le rinde homenaje en nuestro centro. Y hemos podido aprender de nuevo con ella --y con todo el equipo de los talleres-- algunos de esos secretos científicos que esconde la cocina", ha destacado Vicent Ros, director del CEIP El Crist de Meliana.

Los talleres han sido organizados, un año más, por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)-Área de Comunicación de la UPV, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN-UPV), la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV y cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.