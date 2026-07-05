La UPV desarrolla 'Dragonbot', un nuevo robot inteligente para la recolección de pitayas y otras frutas delicadas

'Dragonbot' En Pruebas De Campo - UPV

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), perteneciente al Laboratorio de Robótica Agrícola, ha coordinado el desarrollo de 'Dragonbot', un nuevo robot inteligente capaz de recolectar pitayas o fruta del dragón de forma autónoma, selectiva y sin dañar el fruto.

El robot es un vehículo autónomo equipado con sistemas de visión artificial capaces de localizar los frutos y determinar su grado de maduración para recoger únicamente aquellos que están en su "punto óptimo", según ha informado la institución académica en un comunicado.

"Este robot es el primero en el sector de la fruta del dragón, que tengamos constancia, destinado a la recolección automatizada de esta fruta, cuyo cultivo ha aumentado considerablemente en los últimos años en el Mediterráneo", ha explicado Francisco Rovira, director del Laboratorio de Robótica Agrícola e investigador del proyecto.

Ese crecimiento se debe "sobre todo a su robustez, al tratarse un cactus, y a su alta rentabilidad, pues tiene un valor muy alto y el consumidor lo demanda cada vez más", ha detallado el investigador.

En el desarrollo participa también el Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial (ai2) de la UPV, que ha diseñado el sistema de manipulación montado en el brazo robótico colaborativo, así como la programación de las operaciones de recolección y depósito de las pitayas sin provocar daños en el fruto.

"Dragonbot incorpora una plataforma autónoma con tracción a las cuatro ruedas -dirección en dos- suspensión independiente, un brazo robótico, una garra y una dos herramientas para cortar la fruta formada por una hoja vibratoria y unas tijeras neumáticas. Además, diseñamos unos dedos neumáticos flexibles para manipular los frutos sin dañarlos", ha añadido Carlos Blanes, investigador del Instituto ai2 de la UPV.

PRUEBAS EN CAMPO

En las pruebas realizadas en campo, más del 75 por ciento de los frutos maduros fueron recolectados con éxito y menos del 12% sufrió daños. "Estos resultados validan la viabilidad de nuestro robot para la recolección autónoma no solo de pitaya, sino también de otros frutos delicados", ha precisado Coral Ortiz, coordinadora del proyecto.

En el desarrollo de Dragonbot han participado las empresas GreenVision, encargada de estimar la maduración de los frutos, Inderen -aporta un entorno de prueba agrivoltaica- y Nutai, socio experto en visión artificial que abordó el reto de seleccionar y localizar el punto de corte del fruto.

El proyecto ha contado con financiación del programa de Proyectos Estratégicos en Cooperación de la Generalitat Valenciana, cofinanciado con fondos Feder. Además, fue seleccionado esta semana como "caso de éxito de innovación colaborativa" en Innova Connect, jornada organizada conjuntamente por la Dirección General de Fondos Europeos e Ivace+i Innovación para poner en valor el impacto de la financiación europea en el desarrollo tecnológico de la Comunitat Valenciana.