La UPV desarrolla un modelo pionero para gestionar el turismo en el entorno urbano de la Catedral de València

Estudios de la Catedral - UPV

VALÈNCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con la Catedral de Valencia, ha desarrollado "un innovador" modelo basado en tecnologías digitales que ayudará a gestionar de forma "sostenible" el creciente flujo de visitantes en el entorno de la Catedral, uno de los monumentos "más emblemáticos" de la ciudad, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En los últimos años, València ha experimentado "un notable incremento" del turismo, especialmente en su centro histórico y la Catedral ha pasado de recibir unos 350.000 visitantes antes de la pandemia a casi el doble en 2025, y se prevé un nuevo aumento en 2026 con motivo del Año Jubilar del Santo Cáliz.

La investigadora del Centro PEGASO de la UPV y experta en gestión turística del patrimonio, María José Viñals, ha explicado que ante este escenario, y dada la experiencia adquirida en proyectos previos en este entorno, surgió l"a necesidad de implementar nuevas soluciones que alerten tanto sobre situaciones de riesgo para los elementos patrimoniales como sobre situaciones de congestión y masificación de personas en el entorno urbano histórico".

SENSORES DE CO2

Una de las principales innovaciones del trabajo desarrollado para la estimación y monitoreo de la capacidad de carga de visitantes en el interior de la Catedral ha sido tomar como referente la calidad del aire interior. Para ello, se han instalado sensores que miden en tiempo real los niveles de CO2 en zonas sensibles como la Capilla del Santo Cáliz, el Museo o la Cripta arqueológica.

Al respecto, el subdirector de investigación de la Escuela Técnica de Ingeniería de la Edificación, José Manuel Gandia, ha señalado que "un exceso de dióxido de carbono en espacios con mala ventilación puede afectar a la salud de las personas y, además, combinado con altos niveles de humedad, puede provocar procesos de degradación química en materiales como las rocas calcáreas con las que está construida la Catedral". Por ello, "la monitorización constante de este gas resulta una práctica necesaria".

SISTEMA PIONERO PARA MEDIR EL FLUJO DE PERSONAS

El trabajo de la UPV ha permitido obtener también estimaciones regulares puntuales sobre los flujos de personas en el espacio público del centro histórico de València durante casi tres años, a partir de la monitorización con sensores de las calles del Miguelete y Barchilla y este año también la calle Navellos.

Uno de los trabajos más relevantes fue el análisis realizado durante el pasado 19 de marzo. Los datos de años anteriores indicaban que ese día se alcanzaba un volumen superior a 215.000 personas en la calle del Miguelete.

"El objetivo de este análisis fue estudiar en profundidad el movimiento que se produce en los flujos densos de personas: cómo se desplazaban, a qué velocidad lo hacían y cuánto tiempo tarda esta calle en alcanzar niveles de saturación y posterior desalojo para poder diseñar medidas de gestión y prevención de riesgos orientadas a garantizar la seguridad de las personas", señala Viñals.

Para ello, se utilizaron drones, videocámaras y conteos manuales de validación, en unos trabajos en los que participaron más de veinte investigadores y estudiantes de la UPV especializados en arquitectura, urbanismo, patrimonio, sensórica, geomática, telecomunicaciones, turismo, drones y sistemas de información geográfica.

El director del Máster en Sistemas de Aeronaves No Tripuladas de la UPV, Israel Quintanilla, ha apuntado que "el equipo de drones ha resultado muy pertinente ya que ha permitido, a partir de posiciones estáticas, disponer de tomas que abarcan lo que acontece en calles completas y plazas".

Este trabajo ha dado a conocer con detalle cómo se organizan de forma espontánea los flujos de personas en momentos críticos en el centro histórico de Valencia y ha despertado el interés del Ayuntamiento de València ya que podría aplicarse a otros lugares emblemáticos con gran afluencia de visitantes como el entorno de la Lonja y Mercado Central.

REFERENCIA INTERNACIONAL

El trabajo desarrollado en la Catedral de València y su entorno urbano por el equipo coordinado por la profesora Viñals ha llamado la atención también de numerosas instituciones académicas, universidades y expertos en patrimonio, y ha posicionado a la seo como "una referencia pionera a nivel nacional e internacional en la gestión sostenible de visitantes".

"Estamos muy satisfechos con la colaboración entre la Catedral y la UPV. El uso de las nuevas tecnologías nos está permitiendo conocer mejor los patrones de visita y plantear medidas que incrementen el confort de nuestros fieles, peregrinos y visitantes", ha señalado José Verdeguer, delegado de Patrimonio del Cabildo de la Catedral.

En este sentido, Viñals ha destacado también que esta colaboración "ha permitido convertir la investigación en soluciones sostenibles que fomentan la cohesión y la innovación social, permiten una mejor conservación del patrimonio y un prolongado disfrute en el tiempo de este legado".

Además, los buenos resultados obtenidos han llevado a este grupo de trabajo de la UPV a implementar este modelo metodológico en otros lugares patrimoniales, como las cuevas con pinturas rupestres del Pomier en la República Dominicana, incluidas en la Lista Indicativa de la UNESCO, y próximamente en el sitio patrimonial de Rione Terra en Pozzuoli, cerca de Nápoles.