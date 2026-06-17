La UPV estrena en septiembre el Máster Universitario en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa

Master RSC UPV - UPV

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València transforma en el curso 2026-2027 su programa de formación en Máster Universitario en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa (Máster RSC UPV), vinculado a la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV (ADE UPV).

Este nuevo título, cuya primera edición dará inicio en septiembre permitirá el reconocimiento oficial y la acreditación académica en toda la Unión Europea, el acceso directo a estudios de doctorado y la valoración en oposiciones y concursos públicos, destaca la institución académica en un comunicado.

La transformación del Máster RSC UPV culmina un proceso de evolución continua que ha acompañado los profundos cambios experimentados por la sostenibilidad desde los inicios del programa. En las 19 ediciones impartidas, ha adaptado, de manera constante, sus contenidos, metodologías y alianzas para responder a un entorno cada vez más exigente desde el punto de vista económico, social, ambiental y regulatorio.

"Esta evolución a máster universitario, no implica una ruptura con el modelo que ha convertido al programa en una referencia en el ámbito de la sostenibilidad. Al contrario, refuerza los elementos que han definido su identidad", asegura el director del Máster RSC UPV, Gabriel García Martínez.

"El primero, su formato online, clave para facilitar el acceso tanto a estudiantes como a profesionales en activo de todo el mundo y para consolidar, desde hace más de una década, alianzas con universidades de otros países. Y una formación aplicada, interdisciplinar y estrechamente vinculada a la realidad empresarial y social, gracias a una extensa y diversa red de colaboraciones, que tiene su máxima representación en el Consejo de Empresas", añade.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios del nuevo Máster Universitario en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa mantiene su foco en la formación de profesionales capaces de liderar la sostenibilidad en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Para ello, aborda ámbitos como la ética y el buen gobierno, las finanzas sostenibles y la inversión responsable, la comunicación y la reputación corporativa, la diversidad y la inclusión, la gestión ambiental, la acción social, los sistemas de reporte, la certificación, la verificación y la medición del impacto, entre otros aspectos clave para la gestión responsable de las organizaciones.

El trabajo conjunto con las más de 25 organizaciones del Consejo de Empresas y otras entidades con las que se han forjado alianzas estratégicas en los últimos años (entre ellas, Forética, Fundación Étnor, DIRSE, Corresponsables o Pacto Mundial de la ONU España), permite que la formación docente se complemente con un amplio y diverso programa de actividades y eventos (como conferencias, coloquios, talleres, mesas redondas, hackathones, visitas a empresas y otras propuestas), a través de los que el alumnado puede contrastar conocimientos, conocer buenas prácticas y trabajar sobre retos y casos reales.