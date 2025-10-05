La UPV estudia en l'Albufera soluciones basadas en la naturaleza en la lucha contra el cambio climático - UPV

Forma parte de un proyecto internacional para estudiar cómo humedales y llanuras de inundación pueden mitigar inundaciones y sequías

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universitat Politécnica de València está estudiando en l'Albufera de València cómo las soluciones basadas en la naturaleza (SbN), como humedales, llanuras de inundación o infraestructuras verdes, pueden contribuir a combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad y mejorar el bienestar de las personas.

Esta investigación del equipo del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA-UPV) forma parte del proyecto europeo NBSPLUS (Nature-based solution services promoting local biodiversity, well-being and scalable solution), una iniciativa coordinada por el Swedish Meteorological and Hydrological Institute y con la participación de diez socios internacionales que se llevará a cabo tres estudios piloto en Suecia, Canadá y España. En este último caso, el proyecto se centrará en l'Albufera de València.

El equipo del instituto IIAMA de la UPV está formado por Rafael Bergillos, como investigador principal, junto a Syrine Ghannem, Joaquín Andreu, Javier Paredes, Abel Solera y Alberto Mena, todos ellos pertenecientes al grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos.

Según explica Syrine Ghannem, aunque las soluciones basadas en la naturaleza han ganado protagonismo en los últimos años, todavía existen "limitaciones" para evaluar su efectividad y planificar su aplicación de forma integrada. "Por ello, NBSPLUS propone un enfoque innovador: el desarrollo del concepto de "Servicios de SbN", que permitirá crear herramientas y métodos de decisión prácticos para administraciones y gestores del territorio", destaca la investigadora del IIAMA-UPV.

En el caso de l'Albufera, el equipo de la UPV trabajará junto a actores locales y regionales para diseñar y poner a prueba soluciones innovadoras de gestión del agua y la biodiversidad, fomentando una planificación participativa e informada.

UN PASO HACIA CIUDADES Y TERRITORIOS MÁS RESILIENTES

Con una duración de 36 meses y finaciado por Biodiversa+, dentro de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, el proyecto NBSPLUS busca impulsar la gobernanza participativa en la adaptación al cambio climático, reforzar la cooperación internacional y mejorar la conexión entre políticas locales y nacionales.

"En definitiva, se trata de demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza son una de las herramientas clave para afrontar los desafíos del cambio climático y avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente", concluye Rafael Bergillos, investigador principal de la UPV en este proyecto internacional.