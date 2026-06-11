La UPV pone en marcha una plataforma de orientación con dos asistentes virtuales que aconsejan el grado ideal

PAU asistente virtual de la UPV para orientar sobre grado ideal - UPV

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha una nueva plataforma de orientación universitaria basada en inteligencia artificial, que incorpora dos asistentes virtuales especializadas: Pau y Nora, que recomiendan el grado ideal, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Las nuevas asistentes analizan intereses, preferencias y resultados académicos para recomendar titulaciones y resolver dudas sobre acceso, ponderaciones y vida universitaria, dado que elegir qué estudiar después de las PAU es "una de las decisiones más importantes para miles de jóvenes en este momento".

Las asistentes pueden consultarse en https://www.upv.es/asistenteIA. La UPV recuerda que se trata de herramientas basadas en inteligencia artificial y que sus respuestas tienen "carácter orientativo". En caso de discrepancia, la información oficial publicada por la universidad "prevalece siempre como fuente válida y actualizada".

Según la UPV, las dos asistentes virtuales conocen "en profundidad" la oferta académica de la UPV y pueden mantener conversaciones personalizadas para ayudar a estudiantes, familias y personal orientador a encontrar las titulaciones que mejor se adaptan a cada perfil.

Más allá de responder preguntas sobre grados, notas de acceso o salidas profesionales, el nuevo servicio de orientación universitaria guía a partir de los gustos, intereses, fortalezas o aspiraciones de cada estudiante. Tras conversar con la persona usuaria, son capaces de identificar las opciones "más adecuadas" dentro de la oferta de la UPV y proponer las titulaciones que mejor encajan con sus preferencias.

Además, ayudan a resolver una de las dudas más frecuentes durante los años previos al acceso a la universidad: qué asignaturas conviene cursar en Bachillerato. Para ello tienen en cuenta las ponderaciones de cada grado y explican qué materias pueden resultar más ventajosas para acceder a los estudios deseados.

DOS VOCES PARA PÚBLICOS DIFERENTES

La plataforma cuenta con dos asistentes diferenciadas que comparten la misma base de conocimiento, pero se dirigen a públicos distintos: Pau adopta el papel de una estudiante universitaria con experiencia y Nora, por su parte, representa a una profesora u orientadora académica.

Así, Pau se expresa con un lenguaje cercano y natural, propio de su generación, y conversa con futuros estudiantes como lo haría una hermana mayor que ya ha pasado por el proceso de elegir carrera. Su objetivo es ayudarles a descubrir opciones, resolver dudas y entender mejor cómo es la experiencia universitaria.

Nora mantiene un tono "más formal y analítico y está especialmente diseñada para familias, orientadores y orientadoras de centros educativos y profesorado que acompaña al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro académico".

Ambas asistentes pueden ser consultadas "en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, escritorio o móvil".

Con esta iniciativa, la UPV incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información y ofrecer una orientación más personalizada, accesible y cercana a quienes están decidiendo su futuro universitario.