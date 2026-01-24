La UPV pone en marcha la segunda edición de 'Alcanza tu potencial"', iniciativa para estudiantes con altas capacidades

Programa 'Alcanza tu potencial' de la UPV - GVA

VALÈNCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha este sábado la segunda edición de 'Alcanza tu potencial', una iniciativa de divulgación científica dirigida especialmente a estudiantes con altas capacidades.

La segunda edición de 'Alcanza tu potencial' ha comenzado con un taller impartido por investigadores e investigadoras del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), ha informado el centro universitario en un comunicado.

En el taller, han participado un total de 35 jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, que han podido descubrir "la química que cambia el mundo" a través de experimentos, con reacciones químicas que ilustran cómo la ciencia puede ser tan visual como fascinante.

"Han aprendiendo conceptos químicos como la catálisis, una de las herramientas más importantes para reducir la contaminación, ahorrar energía y avanzar hacia un mundo más sostenible", ha señalado Aroa Alós Martí, ingeniera técnica en el ITQ (CSIC-UPV).

Además, todos los asistentes han podido conocer algunos de los secretos que hacen del ITQ uno de los centros "más punteros de todo el mundo en el campo de la investigación química". Lo han hecho con una visita guiada por sus laboratorios, en la que han recorrido diferentes laboratorios y algunos de los espacios donde su personal investigador trabaja cada día para resolver los retos del futuro.

La física que esconde nuestros móviles, el 7 de febrero Tras esta primera sesión en el ITQ, 'Alcanza tu potencial' continuará hasta final de curso. Y lo hará un sábado al mes, con nuevos talleres de divulgación científica, "que permitirán a todos los asistentes disfrutar y aprender de la ciencia, la tecnología y la innovación con sello UPV, siempre de una manera práctica".

La próxima cita más inmediata será el 7 de febrero, con una nueva sesión que será impartida por el grupo SmartPhysics de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial (Etsiadi) de la UPV, que permitirá a todos los participantes disfrutar de diferentes experimentos sencillos de física y tecnología con los sensores más comunes que encontramos en nuestros móviles.

Impulsada por la UPV con la colaboración de AVAST- Asociación Valenciana de Apoyo a las Altas Capacidades, esta iniciativa cuenta además con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.