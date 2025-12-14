La UPV suspende clases y actividades presenciales este lunes en los campus de Vera y Gandia ante la alerta por lluvias

Archivo - Campus de la Universitat Politècnica de València - UPV - Archivo

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha suspendido las clases y actividades presenciales para este lunes 15 de diciembre en los campus de Vera y Gandia ante la alerta roja por lluvias que se mantiene hasta las 06.00 horas. De esta manera, la actividad de la mañana, hasta las 14.00, será en modalidad online, según ha informado la institución académica en sus perfiles en redes sociales.

Así, en los campus de Vera y Gandia las clases serán con seguimiento online, se ofrecerá la posibilidad de teletrabajo para el personal, se cancelan todas las pruebas académicas previstas por la mañana y el personal y estudiantado que pueda desplazarse con seguridad podrá acudir a los campus.

No obstante, la UPV ha detallado que sus instalaciones permanecerán estarán abiertas a partir del decaimiento de la alerta roja, previsiblemente a las 6.00 horas del lunes, pero ha recalcado que, mientras persista la alerta naranja, las actividades al aire libre quedarán canceladas, así como los trabajos en exteriores.

En el campus de la UPV en Alcoy (Alicante), la docencia este lunes será presencial, con posibilidad de seguimiento online para quienes tengan que desplazarse desde fuera de la ciudad, y a partir de las 14.00 horas, según la previsión actual de decaimiento de la alerta, la actividad será normal, aunque esta situación se confirmará a las 9.00 horas del lunes.

En cualquier caso, desde la institución académica han realizado un llamamiento a la "máxima prudencia" y han subrayado la importancia de seguir la información mediante las fuentes oficiales.