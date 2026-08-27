Urbanismo se reunirá con vecinos de las calles de Benicalap con bajos en obras para apartamentos turísticos

aapartamentos turísticos en la calle Carlos Cortina del barrio de Benicalap. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de València, Juan Giner, mantendrá el próximo lunes 31 de agosto una reunión con los vecinos que se han personado o interesado por los expedientes administrativos vinculados a las obras para apartamentos turísticos que se están realizando en los bajos de los edificios de la calle Carlos Cortina número 2 y número 5 y en la calle Encarna Albarracín número 6 de València.

El edil estará acompañado por técnicos municipales de Urbanismo y Licencias, según ha informado el consistorio en un comunicado. El objetivo de este encuentro es "atender personalmente" a los vecinos sobre los expedientes por los que se han interesado, así como informarles de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Ayuntamiento.

La reunión tendrá lugar el próximo lunes 31 de agosto, a las 11.30 horas, en la sede de la delegación de Urbanismo. Edificio Tabacalera. Calle Amadeo de Saboya, 11.

Ante la situación de los bajos en obras para pisos turísticos en Benicalap, la concejala socialista del Ayuntamiento de València Elisa Valía ha denunciado la "inactividad" del gobierno de María José Catalá ante la "avalancha" de apartamentos y apartahoteles que está afectando a los barrios de la ciudad, con "mayor intensidad" en esta zona.

Valía ha señalado en un comunicado que uno de los proyectos, el de la calle Carlos Cortina número 2, "permanece sin el informe del servicio de Licencias desde que la empresa presentó la declaración responsable el pasado 14 de abril", una situación que, a su juicio, "demuestra la pasividad del Ayuntamiento ante un problema que está alterando la convivencia en los barrios".

La concejala socialista, que ha estado este jueves con vecinos de la zona, ha señalado que el expediente recoge la solicitud presentada el 14 de abril, pero que desde entonces el Ayuntamiento "no ha emitido el informe correspondiente de Licencias".

"Desde el 14 de abril, cuando la empresa presentó la solicitud de licencia, el ayuntamiento no ha movido ni un solo papel, no ha comprobado que se cumplen las normas ni ha comprobado que lo que se está haciendo realmente sea para lo que se pidió la licencia", ha criticado.

Valía ha denunciado que esta "falta de actuación" deja a los vecinos y vecinas en una "situación de desamparo" frente a las empresas que pretenden desarrollar este tipo de alojamientos en sus edificios. "Esta es la alcaldesa de la ciudad de València, la del inmovilismo consciente, porque no nos engañemos, es un inmovilismo necesario para que los que más pueden campen a sus anchas y dejar desamparados y indefensos a los vecinos y vecinas que ven cómo su ayuntamiento no hace ni caso y tienen que enfrentarse ellos mismos directamente a esas empresas", ha lamentado.

NO ES UN "PROBLEMA AISLADO"

Para la edil socialista, la situación de la calle Carlos Cortina 2 "no puede abordarse como un problema aislado de una comunidad de propietarios, sino como una cuestión que afecta al modelo de ciudad y a la convivencia en los barrios". "La permisividad siempre con los mismos está destrozando la convivencia en nuestros barrios y es urgente prohibir la instalación de apartamentos turísticos en cualquiera de sus formas en los bajos de edificios donde viven las familias", ha reclamado.

Valía ha exigido al conistorio que actúe "para proteger a los vecinos y vecinas, garantizando que los expedientes se tramiten, que se compruebe el cumplimiento de las normas y que el Ayuntamiento ejerza sus competencias ante la proliferación de estos proyectos".

Los socialistas reclaman una actuación municipal "decidida" y una política de vivienda y de turismo "que ponga en el centro a los vecinos y vecinas, frente a la especulación y a la pérdida de calidad de vida en los barrios".

Compromís per València exigió este miércoles al equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá que enviara "de manera inmediata" a los bomberos a inspeccionar el estado estructural de los diversos edificios de la calle Carles Cortina y su entorno después de que el vecindario haya remitido al grupo municipal imágenes que muestran cómo las obras para implantar apartamentos turísticos y aparthotel están "agujereando forjados y tocando pilares de carga".