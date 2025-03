Urtasun insta a dimitir a Mazón, un presidente "en manos de la extrema derecha" e "indigno a ojos del pueblo valenciano"

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado a dimitir al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, pues, a su juicio, es un presidente "amigo y en manos de la extrema derecha", pero "indigno a ojos del pueblo valenciano".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes durante su visita a algunas fallas por el casco antiguo de València, después de que el jefe del Consell haya avanzado un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025.

"También hoy, en un día tan importante, reclamamos su dimisión porque no puede sostenerse ni un minuto más como presidente", ha subrayado Urtasun, quien ha estado acompañado de las portavoces de Compromís en el Congreso y en el Ayuntamiento de València, Àgueda Micó y Papi Robles, respectivamente.

Preguntado por las declaraciones de Mazón sobre el impacto de las medidas del Pacto Verde Europeo y la incidencia en el barranco del Poyo, Urtasun ha afirmado que "ya se tienen estudios científicos que demuestran que la virulencia de la dana aquí en Valencia está causada en gran parte por el calentamiento del Mediterráneo, por el cambio climático".

"PELIGRO PÚBLICO PARA EL PAÍS"

En este sentido, ha denunciado que "las personas como Mazón, negacionistas del cambio climático, son un peligro público para el país" y ha aseverado que "no está capacitado ni para gestionar la recuperación de la cultura valenciana, a la que no le ha prestado ni un minuto de atención, ni para gestionar los grandes riesgos del futuro de Valencia, entre otras cosas porque alguien que niega el cambio climático no entiende los grandes retos de futuro".

El titular de cultura ha subrayado que el 'president' "ha perdido el apoyo popular": "El señor Carlos Mazón en un día como hoy debería estar paseándose por las calles de València y no lo hace porque es un presidente repudiado por sus ciudadanos y, por lo tanto, debe presentar inmediatamente su renuncia".

"Y, en cualquier caso, lo que sí puedo decirle al señor Mazón es que hoy no está en la calle de Valencia porque no es capaz, pues es un presidente repudiado por los ciudadanos de aquí y, por lo tanto, lo que tiene que hacer es presentar inmediatamente su dimisión", ha remarcado, al tiempo que ha reiterado que los valencianos "salen con dignidad a la calle", mientras que Mazón es "la gran ausencia".

"PREPARAR SU DEFENSA JUDICIAL"

Por su parte, Micó ha lamentado que Mazón "no acepta ninguna de las propuestas" que hace Compromís porque "está más preocupado en proteger y preparar su defensa judicial que en gobernar para todas los valencianos".

"Hoy mismo ha presentado un acuerdo comprando todo el marco de la extrema derecha simplemente para poder salvar a su persona sin asumir ninguna responsabilidad, sin dar la cara, sin pedir disculpas a las personas afectadas y sin darnos la posibilidad a los valencianos de poder elegir un gobierno que debe ser digno y estar a la altura de lo que como sociedad representamos", ha manifestado.

La portavoz de Compromís ha subrayado que Mazón "no puede salir a la calle ni ir al balcón del Ayuntamiento durante las Fallas", lo que, a su parecer, "es muy sintomático de que no puede continuar ni un minuto más siendo presidente". Igualmente, ha afirmado que "Feijóo y el PP en Génova no pueden aguantarlo ni un minuto más".

Asimismo, Robles ha criticado que la alcaldesa de València, María José Catalá, y el jefe del Consell "deben estar muy ocupados en ver cómo se arreglan con Vox" y en ver "cómo fomentan el odio dentro de la sociedad y cómo tapan sus vergüenzas".