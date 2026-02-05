Urtasun rechaza amenazas de "tecnoligarcas": "España no se gobierna en Twitter, sino en las instituciones democráticas"

El ministro de cultura, Ernest Urtasun. - Carlos Luján - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que España "no se gobierna en Twitter", sino que "se gobierna en las instituciones democráticamente elegidas".

Así lo ha aseverado el representante del Ejecutivo central en València, donde ha participado en la apertura del Congreso de Librerías de CEGAL, en relación a las "agresiones vía Twitter" del propietario de X, Elon Musk, y el mensaje del CEO de Telegram, Pável Dúrov, contra la decisión del Gobierno de regular el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

El ministro ha enfatizado que "en España gobiernan las instituciones democráticas". "España no se gobierna a través de ningún tuit de ningún tecnoligarca, España la gobiernan las instituciones democráticas elegidas por sus ciudadanos", ha insistido.

Por lo tanto, ha continuado, "no vamos a tolerar que ningún tecnooligarca venga a decirnos cómo tenemos que organizar la vida política, social y tecnológica de nuestro país".

Ha agregado que el Gobierno de España y las Cortes Generales "soberanamente elegidas" deciden sobre estos temas, al tiempo que ha recordado que "tenemos una ley sobre cuestiones digitales ahora mismo en trámite, que ya pasó el Consejo de Ministros sobre la protección en entornos digitales". "Y, evidentemente el Congreso soberanamente decidirá las decisiones que tiene que adoptar", ha apostillado.

"NO LE VA A TEMBLAR EL PULSO"

En la misma línea, ha recalcado que a la democracia española "no le va a temblar el pulso frente a las amenazas de este tipo de tecnoligarcas".

Además, ha hecho notar que "los algoritmos hay es regularlos y la tecnología está al servicio de las personas y no al revés". "Lo que nosotros no vamos a tolerar --ha insistido-- es que haya tecnooligarcas que pretendan que sus algoritmos y sus plataformas pasen por encima de la voluntad ciudadana y de la voluntad soberana de nuestro país".

"Eso no lo vamos a tolerar, por lo tanto, lo vuelvo a repetir: España no se gobierna en Twitter, se gobierna en las instituciones democráticamente elegidas en nuestro país. Y nos van a tener enfrente. Desde luego, el Congreso de los Diputados regulará las plataformas digitales como así lo considere, porque son los representantes elegidos por el pueblo español y son ellos los que dictan las normas, no ningún tecnoligarca extranjero", ha zanjado.