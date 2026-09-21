La UV homenajea a Artur Heras en una exposición sobre los espacios de cultura y resistencia en el franquismo

Imagen de la muestra - BIBLIOTECA MUVIM

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València inaugurará este martes, a las 19.00 horas, en el Col·legi Major Rector Peset, la exposición 'Espacios compartidos. Cultura, pensamiento y resistencia', una propuesta que recupera la memoria de espacios valencianos que, durante el franquismo, se convirtieron "en puntos de encuentro cultural, intercambio intelectual y pensamiento crítico" y en la que homenajea al recientemente fallecido Artur Heras.

La muestra toma como principal referencia la ermita de Llutxent, vinculada a la figura del padre Alfons Roig, y amplía la mirada a otros enclaves que, alejados de los circuitos institucionales, actuaron como "ventanas al mundo en un contexto político y social adverso", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Comisariada por Lara Sánchez Canet en el marco de la VI edición de Activa Cultura, la muestra se convierte también en un homenaje de la Universitat de València a Artur Heras, fallecido recientemente, y a su "estrecha vinculación" con la institución. A lo largo de más de una década, el artista de Xàtiva, "referente del arte contemporáneo", colaboró con la Universitat en diversos proyectos en el Centre Cultural La Nau, impulsados por los distintos vicerrectorados de Cultura.

Heras protagonizó, además, dos grandes exposiciones retrospectivas sobre su trayectoria artística y participó como comisario en otros proyectos expositivos de la Universitat.

La inauguración contará con las intervenciones del vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social, Albert Moncusí; del director del C. M. Rector Peset, Carles Xavier López; de Anacleto Ferrer, amigo de Artur Heras y comisario de diversos proyectos expositivos del artista, y de Lara Sánchez Canet, comisaria de la muestra. El acto servirá también para recordar la relación de Heras con la UV y su contribución a la cultura valenciana, y contará con la presencia de familiares y personas cercanas al artista.

'Espais compartits' se podrá visitar del 22 de septiembre al 25 de octubre en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset. La propuesta parte de la ermita de Llutxent, donde, en torno al padre Alfons Roig, coincidieron artistas, escritores, intelectuales y personas interesadas por la cultura.

ARCHIVO TEMPORAL Y TESTIMONIOS

La investigación de Lara Sánchez Canet se basa en el estudio del archivo personal de Roig y en los testimonios de personas que vivieron aquella experiencia, entre ellas Eusebi Moreno, Pep Monter, Artur Heras, Rosa Mascarell y Rafael Català. La muestra incorpora también una perspectiva de género para analizar el papel de las mujeres en estos espacios de sociabilidad cultural y las "limitaciones que condicionaron su presencia y reconocimiento".

El recorrido amplía esta mirada a otros enclaves, como la Casa de Joan Fuster en Sueca o el Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, fundado por Vicent Aguilera Cerni. La muestra aborda así cómo determinados lugares periféricos "se convirtieron en centros de irradiación cultural y de pensamiento en un contexto marcado por la censura y las limitaciones a la libertad de creación y expresión".

La exposición es la última de las ocho propuestas seleccionadas en la sexta edición de Activa Cultura, el programa del Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la uv que impulsa y financia proyectos culturales concebidos y desarrollados por estudiantado y jóvenes investigadoras e investigadores de la institución.

La convocatoria está dotada con 16.000 euros para hacer posibles las ocho propuestas seleccionadas. La propuesta ha sido impulsada por Lara Sánchez Canet, graduada en Historia del Arte y máster en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universitat de València.