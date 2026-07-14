La UV incorpora un avanzado sistema de difracción de electrones para el análisis estructural de nanocristales

La Universitat de València incorpora un avanzado sistema de difracción de electrones para el análisis estructural de nanocristales - UV

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) ha incorporado un avanzado sistema de difracción de electrones que permitirá determinar la estructura atómica de nanocristales --unos materiales tan pequeños que no pueden analizarse con técnicas convencionales-- y posibilitará estudiar el comportamiento de materiales en condiciones especiales, como a temperaturas muy bajas o en atmósferas de gases controladas, lo que abre nuevas oportunidades para la investigación en campos, como la química, la física y la ciencia de materiales.

El nuevo equipamiento, que supone una inversión aproximada de 1,9 millones de euros procedentes de fondos Feder --más de 1,1 millones-- y de la Universitat de València, se ha instalado en la Sección de Microscopía del Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental (SCSIE), en el edificio de Investigación Jeroni Muñoz del Campus de Burjassot-Paterna, pasando a formar parte de la red de estas instalaciones en Europa que no alcanzan la decena, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

Este sistema permitirá determinar la disposición tridimensional de los átomos en cristales de tamaño nanométrico. Incorpora un detector híbrido de píxeles de alta sensibilidad y herramientas automatizadas para localizar y medir distintos cristales, reduciendo los tiempos de adquisición y facilitando el análisis de materiales especialmente sensibles al haz de electrones.

Una de sus prestaciones más singulares es la posibilidad de trabajar a temperaturas criogénicas y exponer las muestras a diferentes gases y temperaturas. Esto permitirá estudiar no solo la estructura de los materiales, sino también los cambios que experimentan cuando interaccionan con moléculas huésped o responden a estímulos externos.

Estas capacidades son "especialmente relevantes" para las líneas de investigación del grupo Functional Inorganic Materials Team (Funimat) y del Instituto de Ciencia Molecular de la UV (ICMol-UV) en materiales moleculares, redes metal-orgánicas (MOF, por sus siglas en inglés), materiales porosos y sistemas bidimensionales. La información obtenida contribuirá al desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones relacionadas con la energía, la catálisis, el medio ambiente y la captura, separación o almacenamiento de sustancias.

UNA PROPUESTA CIENTÍFICA LIDERADA POR FUNIMAT

El grupo Funimat del ICMol-UV, liderado por Carlos Martí Gastaldo, ha encabezado la propuesta científica que ha permitido incorporar a la Universitat de València este avanzado sistema para el análisis estructural de nanocristales.

La iniciativa fue concebida y coordinada desde Funimat para superar una limitación habitual en el desarrollo de nuevos materiales: muchos compuestos únicamente se obtienen como cristales demasiado pequeños para ser analizados mediante difracción convencional de rayos X.

Carlos Martí Gastaldo actuó como responsable científico-técnico de la propuesta, que contó con la participación de los investigadores del ICMol Efrén Navarro Moratalla, Guillermo Mínguez Espallargas, Mónica Giménez Marqués, Natalia Muñoz Padial y Emilio José Pardo Marín. Los seis integrantes del equipo científico pertenecen a cuatro grupos de investigación del instituto (Funimat, Mupomat, CEL y Crisol) y reúnen una amplia experiencia en materiales moleculares, redes metal-orgánicas, sistemas bidimensionales y caracterización estructural avanzada.

En conjunto, sus líneas de investigación han sido respaldadas por siete proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC).

El acto de recepción del nuevo equipamiento ha tenido lugar en la Sección de Microscopía del edificio de Investigación Jeroni Muñoz, en el Campus de Burjassot-Paterna, este lunes. La infraestructura se integra en el SCSIE y funcionará como un servicio común de la Universitat de València, abierto a la comunidad universitaria, otras instituciones de investigación y empresas. Su modelo de gestión favorecerá el desarrollo de colaboraciones interdisciplinares y extenderá esta capacidad de caracterización avanzada al conjunto de la comunidad científica y al tejido productivo.

La incorporación de uno de los pocos equipos de estas características instalados en Europa constituye un paso estratégico para situar a la Universitat de València a la vanguardia de la caracterización estructural avanzada. La nueva infraestructura contribuirá, además, a consolidar València como un polo internacional para el estudio de materiales moleculares, porosos y bidimensionales, con capacidad para atraer talento, proyectos y colaboraciones científicas de primer nivel.