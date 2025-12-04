La UV y el Instituto de Salud Carlos III piden colaboración ciudadana para un estudio de los efectos de la dana

Archivo - Varios voluntarios limpian calles en Masanasa, a 8 de noviembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València y el Instituto de Salud Carlos III estudian los efectos de la dana en la salud de las personas para lo que han pedido la colaboración ciudadana con el objetivo de llevar a cabo una encuesta que ayude a responder a las preguntas "cómo estamos ahora?", "¿cómo hemos vivido este año?" y "¿qué consecuencias ha tenido esta catástrofe en nuestra salud?".

Las riadas de 2024 causaron 230 fallecidos, 2.641 heridos, 117.000 personas recibieron atención médica, y se calcula que fueron 303.295 las afectadas directa o indirectamente, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El objetivo del estudio es recoger, desde las ciencias del comportamiento en salud, "evidencia científica que ayude a conocer en profundidad cómo la dana de 2024 ha afectado nuestras vidas, nuestro estado de salud, nuestra preparación ante futuras inundaciones, así como los apoyos y las ayudas recibidas".

Lo que se pretende es "poder ayudar, desde la ciencia, a estar mejor preparados y poder evitar una nueva catástrofe como la vivida".

Para ello, los equipos de investigación de los dos centros han lanzado una encuesta, que será anónima, y han pedido la colaboración ciudadana: https://encuestas.isciii.es/DANA-es