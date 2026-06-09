La UV llama a acelerar las negociaciones de la huelga docente con voluntad de acuerdo y los recursos necesarios

Varias personas durante una manifestación en la huelga docente indefinida - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) manifiesta la necesidad de reforzar la educación pública y hace un nuevo llamamiento para que las negociaciones sobre la huelga docente indefinida, que afronta su quinta semana, "avancen con la máxima celeridad y con una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos alineados con las condiciones y los recursos necesarios para el desarrollo de una función docente de calidad que permitan superar esta situación".

En una declaración institucional, aprobada por el Consell de Govern de la UV, la institución académica advierte que "la prolongación del conflicto genera una preocupación creciente y compartida en amplios sectores de la comunidad educativa y de la sociedad valenciana y hace necesario intensificar los esfuerzos para encontrar una respuesta acordada, responsable y satisfactoria".

Durante el Consell de Govern extraordinario se ha aprobado primero, como marca el reglamento, la pertinencia de la urgencia de la declaración. El rector de la UV, Juan Luis Gandía, ha explicado al consejo todas las acciones llevadas a cabo desde el primer momento en apoyo a la comunidad educativa y a sus reivindicaciones, especialmente los dos comunicados emitidos y publicados por la UV a los que se sumó después la Universitat Jaume I (UJI).

Desde la Universitat de València aseguran mantener "una posición institucional responsable ante una cuestión que sigue preocupando mucho a la comunidad universitaria porque afecta al reconocimiento de la labor que desarrolla el profesorado en todas las etapas educativas".

"Esta función es esencial para la formación de las nuevas generaciones, para la cohesión social y para la igualdad de oportunidades, y constituye un elemento fundamental para la continuidad y la calidad del sistema educativo en su conjunto, desde las primeras etapas de la enseñanza hasta la universidad --subrayan--. La unanimidad conseguida en la votación del Consell de Govern de la declaración institucional refrenda la posición que nuestra universidad ha mantenido desde el primer momento".

Por todo ello, la UV reitera su "firme compromiso con la educación pública, con el reconocimiento de la labor del profesorado, con la defensa de los derechos democráticos y con la búsqueda de soluciones acordadas que contribuyan al bienestar y al progreso de nuestra sociedad".

En este compromiso, añade, "se inscribe también el valor del valenciano como parte de nuestra identidad institucional y como lengua de conocimiento, de convivencia y de proyección pública, así como la necesidad de que el sistema educativo garantice su aprendizaje efectivo en un marco inclusivo y respetuoso con la pluralidad lingüística de la sociedad valenciana".