La UV ofertará el doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales el próximo curso

La Facultat de Dret de la Universitat de València ofertará el Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales en el curso 26/27 - UV

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultat de Derecho de la Universitat de València ofertará el Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales en el curso 2026/2027, en una formación multidisciplinar en la que participarán hasta 24 áreas de conocimiento, 19 departamentos y seis facultades.

"La Universidad tiene que ser un espacio permeable a las necesidades de la sociedad contemporánea y ser capaz de aportar herramientas para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Este doble grado es una oportunidad para formarse y poder contribuir en la nueva construcción del mundo que vivimos", ha indicado en un comunicado la decana de la Facultad, Clara Viana.

Según ha dicho, "esta formación permitirá adquirir competencias y reflexionar sobre este pretendido nuevo orden mundial que se quiere imponer, alejado de las reglas del consenso, los acuerdos multilaterales, el Derecho y los derechos humanos".

La Facultad de Derecho de la UV constituyó el pasado viernes la Comisión Académica del Título, CAT, de Grado en Relaciones Internacionales y aprobó el Programa de Doble Titulación de Grado en Derecho y Relaciones Internacionales, de manera que 2026/2027 será el primer curso en el que se impartirá la doble titulación.

Los distintos departamentos impartirán docencia en materias tan variadas como Economía, Geografía, Historia, Comunicación, Ciencia Política, Sociología, Antropología y Derecho, con especial atención al Derecho Internacional Público y a las Relaciones Internacionales. "Todo un reto de coordinación que ejemplifica la filosofía global de esta nueva formación", según la Facultad.

Próximamente se publicará el currículum académico del nuevo grado y se presentará su contenido en las visitas 'Conocer la Universidad' que tendrán lugar en febrero de 2026.

La Universitat de València ha mejorado su posición en Derecho respecto del año pasado y se ha situado entre las 125 mejores del mundo por materias (rango 101-125) en el 'Times Higher Education-World University Rankings', THE, según publicó recientemente.