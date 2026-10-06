La UV presenta una base de datos inédita que saca del anonimato la medicina valenciana represaliada por el franquismo

Josep Lluis Barona - UV

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València ha abierto la primera base de datos de la ciencia y la medicina valenciana represaliada por el franquismo que, después de tres décadas de investigación dirigida por el catedrático emérito de Historia de la Ciencia Josep Lluís Barona, da a conocer 400 nombres propios, la mayor parte de los cuales ha permanecido "oculta" desde la guerra civil española.

Con el título 'Ciencia represaliada. Médicos y científicos valencianos represaliados por el franquismo', la base de datos será presentada en una jornada el próximo jueves, día 8 de octubre, a las 17 horas, en el salón de actos del Palacio de Cerveró, sede del Instituto Interuniversitario López Piñero, según ha informado la institución académica en un comunicado.

La base de datos nace de la propuesta de "documentar la cartografía de la represión", así como de reflexionar, desde un punto de vista historiográfico, sobre "el interés de la perspectiva valenciana", profundizando en la investigación de los centenares de médicos y personal sanitario -enfermeros y enfermeras, matronas, practicantes, farmacéuticos...), de químicos, naturalistas, ingenieros y arquitectos que "vieron truncada su vida y su carrera -académica y profesional- en los años de la guerra y, sobre todo, en los posteriores a esta, durante la represión franquista", en que el exilio republicano hizo "desaparecer su rastro", ha explicado Barona.

Se trata del resultado de una investigación que ha ocupado los 30 últimos años de un equipo investigador formado por Barona, al frente; Joan Lloret, médico pediatra que impartió clases de Historia de la Ciencia en la UV; Àlvar Martínez, profesor jubilado de la UV e investigador del Instituto López Piñero; Josep Bernabeu, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante; y Àngel Beneito, doctor en Geografía e Historia, e investigador de memoria histórica, represión y exilio de la guerra civil española.

La construcción de la base de datos -que pretende continuar creciendo con las aportaciones históricas de las familias- se documenta en información extraída de numerosos archivos oficiales, como el Archivo de la UV, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares o el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

"Hemos trabajado revisando expedientes de depuración, repasando colectivamente una generación de profesionales que en el primer tercio del siglo XX contribuyeron a crear el sueño de un país más libre y que, desgraciadamente, por el resultado de la guerra, han quedado en el olvido; igual que hablamos de fosas de personas que no tienen nombre, esto (por los datos que ahora son públicos) son fosas de la memoria", ha detallado el director del proyecto.

En este sentido, insiste en que el objetivo principal de esta búsqueda "no es solo reivindicar las figuras como Joan Baptista Peset, José Puche, Luis Urtubey, José Chabás, las personas más eminentes y emblemáticas de la ciencia y de la medicina valenciana, sino también todas aquellas anónimas: poner nombre y rostro, y, en lo posible, llegar a reconstruir su biografía, su proceso de penalización y lo que vivieron al final de la guerra".

EJEMPLOS

Así, Barona recuerda, por un lado, la recuperación historiográfica de Francesc Bosch i Morata, médico estomatólogo en Xàtiva, conseller de Cultura y fundador del Institut d'Estudis Valencians. Personaje de relevancia médica y política que, tras la batalla del Ebro, en 1938, fue exiliado a Mexicali (México) donde murió en 1950. Allí ganó fama de nuevo, pero en València "fue silenciado, como tantos otros".

Otro ejemplo es el de Mercedes Maestre, directora general con Federica Montseny como ministra de Sanidad. Maestre gestionaba, entre otras, las políticas de la infancia -era pediatra-. También era socialista y su marido anarquista, así que al finalizar la guerra ambos tuvieron que huir a México. Su caso es "especialmente llamativo" porque, apunta Barona, en los años 60 volvieron a València, "pero a escondidas, y ella abrió una pequeña consulta que pasó desapercibida hasta que murió en los años 80".

Peset, Puche, Urtubey, Chabás, Bosch y Maestre forman parte del inicio de una idea que se proyecta "grande hacia el futuro" y que reclama, en palabras de Barona, "la participación de todas aquellas personas que quieran añadir datos y nombres" a esta primera compilación, con la que el equipo investigador pretende "abrir la conciencia a la sociedad de lo que pasó y restituir la dignidad del trabajo de exiliadas y exiliados porque todos, sin excepción, vieron truncada su biografía personal y profesional".