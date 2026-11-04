UV, UPV y Fundación Cañada Blanch exploran los límites de la imagen con 16 propuestas de galerías valencianas

Obra 'Becoming tangible (after Derek Jarman)'' de María Tinaut - UV

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ha inaugurado el miércoles la exposición 'Densidades y demoras. Poéticas de la penumbra', que reúne las propuestas de 16 galerías valencianas en la décima edición del programa de adquisiciones Colecciones Universidades Públicas Valencianas y Cañada Blanch.

Esta nueva edición ha proclamado ganadoras las obras de Sandra Mar y María Tinaut. Las adquisiciones, por un importe conjunto de 20.000 euros, pasarán a formar parte de las colecciones de arte contemporáneo de las instituciones, que contribuirán a ampliar sus fondos artísticos, según ha explicado la UV en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València y Fundación Cañada Blanch, refuerza la colaboración de estas instituciones con el sector artístico.

La muestra, comisariada por el profesor de la Universitat de València Ricard Silvestre, se articula en torno a una pregunta: ¿qué lugar ocupa la mirada en una sociedad dominada por la sobreexposición y el consumo inmediato de imágenes acrecentado por las redes sociales?. Frente al flujo constante de fotografías y contenidos digitales, la propuesta reivindica la pausa, la sombra y el misterio como formas de recuperar una relación más atenta con las obras.

El proyecto aborda la opacidad no como una dificultad para comprender el arte, sino como una invitación a mirar con más tiempo y a descubrir aquello que no se revela a primera vista. Las obras proponen así una experiencia que requiere la presencia del espectador y una observación pausada, en contraste con la rapidez y la fugacidad propias del entorno digital.

Cada una de las 16 galerías participantes presenta la obra de un artista. La selección reúne a Alba Cabrera, con Rocío Villalonga; Ana Serratosa, con Elvira Smeke; CLC Arte, con María José Marco; Gabinete de Dibujos, con Elsa Paricio; Galería Benlliure, con Cristina Alabau; Galería Cuatro, con Calo Carratalá; Galería Thema, con Ángel Celada; Jorge López, con Keke Vilabelda; La Mercería, con Dimasla (Diana y Álvaro); Luis Adelantado, con Cachito Vallés; Rosa Santos, con Sandra Mar; Shiras, con Mónica Jover; SET Espai d'Art, con Diana Lelonek; Tuesday to Friday, con Maria Tinaut; Vangar, con Claudia Pastomás, y OSNOVA, con Alexandra Sukhareva.

Con esta décima edición, el programa continúa una trayectoria iniciada en 2014 en el Centre Cultural La Nau con el Premio Colección Cañada Blanch. En 2024, la incorporación de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València dio paso a un proyecto compartido de apoyo a la creación contemporánea y de enriquecimiento de las colecciones universitarias.

El programa cuenta con la colaboración de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LAVAC), la Universitat Jaume I, la Universitat d'Alacant, la Universidad Miguel Hernández y la Generalitat Valenciana.

'Densidades y demoras. Poéticas de la penumbra' podrá visitarse en la Sala Acadèmia del Centre Cultural La Nau hasta el 24 de enero de 2027.

SANDRA MAR Y MARÍA TINAUT, GANADORAS

El jurado ha elegido dos propuestas entre las presentadas por las 16 galerías participantes. La artista Sandra Mar, con la obra 'La sangre, los ojos o el ramillete. Para siempre. Este montón de dólares', presentada por la galería Rosa Santos, es una de las piezas ganadoras y adquirida por Fundación Cañada Blanch.

La instalación, realizada en cerámica esmaltada, latón y resina epoxi, reúne tres recipientes cerámicos de fisonomía orgánica que desafían la inmaterialidad estéril del píxel y aparecen cubiertos por una caligrafía nerviosa e ilegible.

La artista María Tinaut, con la obra 'Becoming tangible (after Derek Jarman)', presentada por la galería Tuesday to Friday, es otra de las ganadoras y pasará a formar parte de los fondos de arte contemporáneo de la Universitat Politècnica de València.

Se trata de un díptico de campos cromáticos azulados --uno rugoso y velado, el otro surcado por líneas horizontales--, que funciona como un muro táctil. Estos paneles monolíticos configuran "una constelación de incertidumbres y una arqueología de lo invisible".

La comisión de adquisición de este año ha estado integrada por Juan Viña Ribes, presidente de la Fundación Cañada Blanch; Paula Sánchez Martín, directora de la Fundación Cañada Blanch; Salomé Cuesta Valera, vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV; Ángela Montesinos, directora del Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV; Álvaro de los Ángeles, persona externa con amplia experiencia en el sector cultural actual; Albert Moncusí Ferré, vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social de la UV; y Norberto Piqueras Sánchez, jefe de sección de Exposiciones del Vicerrectorado de Cultura, Esports i Vincle Social de la UV.