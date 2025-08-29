La uva de mesa embolsada del Vinalopó estima 30 millones de kilos de producción en una campaña con "buenas perspectivas"

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña de uva de mesa embolsada del Vinalopó estima una producción inscrita en la DOP de 30 millones de kilos, similar a la de 2024, si bien este no es el dato definitivo. Además, la recogida de este fruto se ha iniciado con "buenas expectativas" de producción, según ha señalado el Consejo Regulador en un comunicado.

Desde el pasado 18 de agosto es posible encontrar o solicitar en establecimientos esta uva. Hasta el momento, se ha cosechado la variedad Victoria, que es la más temprana, y ya se está comenzando a cortar Ideal, Doña María o Red Globe.

Tras una campaña de 2024 marcada "por la normalidad, tanto climática como comercial", la de 2025 se ha iniciado con previsiones halagüeñas respecto a la comercialización y a la producción, "pero con la atención también puesta en las posibles incidencias climáticas que puedan darse en las próximas semanas".

"En 2024 tuvimos una buena campaña, tanto en términos de producción como de mercados, por lo que nos gustaría que 2025 funcionase al menos igual de bien, al menos en los factores que nosotros no podemos controlar", apuntan desde el Consejo Regulador.

"ARRASTRANDO PROBLEMAS"

Sin embargo, desde el sector aseguran que siguen "arrastrando problemas que no acaban de resolverse". Así, la caída de la rentabilidad de muchas explotaciones manifestada al cierre de la campaña de 2022 "todavía sigue dando coletazos en lo que respecta al abandono de explotaciones, que si bien parece que ha llegado a estabilizarse, sigue siendo uno de los principales problemas a los que han de hacer frente en el Vinalopó".

A esto se añade la cuestión climática, "marcada este año por la incidencia del calor y riesgo de fenómenos extremos", el aumento del efecto de plagas y enfermedades y las "dificultades administrativas y de limitación de productos fitosanitarios".

No obstante, desde la DOP insisten en que su estrategia "debe centrarse en la diferenciación que aporta la marca de calidad" de uva de mesa embolsada del Vinalopó "y no tanto en la cantidad producida, que no debe ser una cuestión determinante en las producciones amparadas por una denominación de origen".

El "desafío", han continuado, "sigue siendo poder llegar directamente a los consumidores en términos comunicativos y de producto", es decir, que estos "encuentren fácilmente la uva etiquetada en sus establecimientos habituales de compra y que sean conscientes de las propiedades e incomparables atributos que esta tiene respecto a otras opciones de consumo".

En este sentido, el sector ve "fundamental" aumentar los controles en los siguientes eslabones de la cadena, "ya que cada vez más a menudo" hay "usurpaciones o usos fraudulentos de la marca, que son una amenaza para el conjunto del sector y para el propio consumidor".

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA

El Consejo Regulador ha avanzado que la presentación de la nueva campaña de 2025 de la uva de mesa embolsada del Vinalopó se celebrará en el municipio de La Romana (Alicante) el próximo día 4 de septiembre, en un acto en el que se prevé la asistencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, así como del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, "entre otras autoridades".

El evento, que tendrá lugar en una de las parcelas inscritas en la DOP y en la Casa de la Cultura de La Romana, contará también con un "ponente de excepción" como es Manuel Pimentel Siles, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante el Gobierno de José María Aznar (PP) y escritor de 'La venganza del campo'.

El acto supondrá el "pistoletazo de salida institucional" para la comercialización de esta uva "única" con denominación de origen. "El embolsado y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás de su producción hacen que sea la uva mejor protegida el mundo", ha apuntado el Consejo Regulador.

La "principal novedad" de este año, además de la nueva campaña de promoción que se presentará el día 4 y la nueva presidencia de la DOP, ostentada desde finales de la campaña de 2024 por José Enrique Sánchez García, son las entidades que se han sumado a este "emblemático acto con distintas acciones de patrocinio".

Desde la DOP han destacado que "estas nuevas alianzas y patrocinios ponen de manifiesto la buena salud del sector de la uva de mesa embolsada del Vinalopó y ofrecen nuevas oportunidades tanto para la DOP como para el conjunto del territorio que la hace posible".