Valderrama defiende el dispositivo de los incendios de Castellón y la "coordinación permanente" entre administraciones

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en la Diputación Permanente de Les Corts - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha defendido que el dispositivo de los incendios que han afectado a la provincia de Castellón durante este verano ha respondido con una dirección única, "coordinación permanente" entre administraciones, decisiones "sustentadas en criterios técnicos" y con la prioridad de garantizar la seguridad de las personas o los bienes.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia este viernes en la Diputación Permanente de Les Corts, a petición propia y solicitada por todos los grupos parlamentarios. Valderrama, ataviado con un chaleco de la Generalitat, ha acudido hasta el parlamento directamente desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del fuego de Segorbe (Castellón) declarado este jueves y al finalizar tiene previsto regresar, según han transmitido fuentes de su departamento.

Sobre el fuego de la Vall d'Uixó, ha recalcado que desde "el primer momento" se activaron "todos los mecanismos previstos" y ha señalado que la gestión se apoyó en una estructura de "dirección permanente" con la celebración de hasta 14 reuniones del Cecopi para coordinar recursos y adoptar decisiones. "La prioridad fue proteger a la población", ha insistido, para lo que se hizo uso del sistema ES-Alert en 17 ocasiones para ordenar el confinamiento de municipios.

Durante los primeros días, ha apuntado, el fuego estaba "fuera de capacidad de extinción" y sufría condiciones meteorológicas "especialmente adversas", lo que llevó a la evacuación de unas 15.000 personas y el confinamiento de más de 37.000 vecinos.

El operativo alcanzó los 450 efectivos por turno: 235 de la Comunitat Valenciana, 85 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 69 agentes de la Guardia Civil, Cruz Roja y resto de organismos. Llegaron a movilizarse hasta 24 aeronaves de la Generalitat, el Estado y CCAA. Respecto a bomberos forestales, se movilizaron hasta 1.297 acumulados. El máximo alcanzó los 267 el día 28 y en las jornadas de "máxima complejidad" se mantuvieron más de 216 diarios.

PROCEDIMIENTO HORIZONTAL

Valderrama ha resaltado la puesta en funcionamiento del procedimiento de actuación de "carácter horizontal" de coordinación entre los seis SPEIS y los bomberos forestales, "un cambio en la forma de afrontar las grandes emergencias": "La Vall d'Uixó fue la primera emergencia real en la que se activó, un hecho histórico".

La evolución favorable del fuego, ha relatado, permitió iniciar el 30 de julio una "desescalada progresiva". El 31 de julio se informó de su estabilización: la superficie afectada alcanzaba las 9.568 hectáreas en un perímetro de 89,35 kilómetros.

El conseller ha defendido que los recursos actuaron "de forma integrada, con independencia de la administración de procedencia, bajo una estrategia común y una única dirección operativa". Según ha valorado, esta es "una de las grandes enseñanzas": "La Vall d'Uixó puso a prueba nuestra capacidad para sostener durante días una respuesta de gran magnitud".

Por otra parte, sobre los incendios forestales de Serra Engalceran, Tírig, Culla y la Salzadella, iniciados "prácticamente de manera simultánea", Valderrama ha subrayado que obligó a establecer la situación 2 del PEIF y a enviar un ES-Alert para confinar a la población. "Varios incendios, varios escenarios y poniendo los recursos allí donde más se necesitaban", ha destacado.

También ha especificado que el dispositivo "se fue dimensionando continuamente según avanzaba la evolución de los distintos focos" y ha puesto en valor la "capacidad operativa" de "saber dónde poner cada recurso, cuándo reforzarlo y cuándo redistribuirlo". El operativo de bomberos forestales, ha concretado, fue de un total 415 efectivos acumulados durante la fase activa, con una media de 103 diarios.

9.500 HECTÁREAS EN 2026

En este contexto, ha detallado que durante este año, a fecha 14 de agosto, la Comunitat Valenciana ha hecho frente a 224 incendios forestales, de los que el 21% se han producido en la provincia de Castellón. El total de hectáreas afectadas asciende a 9.509,55.

Valderrama ha señalado que gestionar una emergencia "no es únicamente movilizar medios", sino que es "dirigir, coordinar, decidir, anticipar y asumir la responsabilidad de estar presente cuando la situación lo exige" y ha defendido que La Vall d'Uixó, Tírig, Serra d'En Galceran, Culla y La Salzadella "pusieron a prueba el modelo que el Consell está consolidando en los últimos años". "Hoy podemos decir, con humildad, que respondió", ha enfatizado.

Ha abogado por avanzar en la "transformación" desde "la capacidad de cada administración hacia un verdadero sistema capaz de actuar conjuntamente, de una coordinación basada únicamente en el intercambio de información a una capaz de generar respuesta operativa y de reaccionar ante las emergencias a estar preparados para afrontarlas".

El titular de Emergencias ha avisado de que la protección civil, la seguridad y las emergencias "no pueden estar sometidas a la lógica partidista" porque "no son patrimonio de ningún gobierno" y ha sacado pecho de que el Consell ha impulsado "la mayor apuesta presupuestaria de su historia" para bomberos forestales con 79,14 millones.

GRUPOS

Respecto a las intervenciones de los grupos, José Mª Llanos (Vox) ha advertido de que el cambio climático "no puede ser la excusa" para justificar "décadas de abandono" del monte, ha reivindicado que las soluciones "no pasan por prohibiciones" y ha abogado por prevención "todo el año". Ha cargado contra el Botànic por "abandonar" los montes y los bomberos, ha lamentado haber pasado "de los 'Ximoanuncios' a los 'Sáncheztimos'", ha avisado de que vigilará que el presupuesto actual "se ejecute en su totalidad" y ha afeado a Valderrama falta de información "directa y continuada" sobre el incendio de Vall d'Uixó.

Mientras, José Muñoz (PSPV) ha pedido la dimisión del conseller, al que ha preguntado si cree en el cambio climático por sus pactos con Vox --"¿cómo vamos a combatir aquello que se niega?"--, ha cuestionado que se enviaran efectivos a Madrid cuando ya estaba activo el fuego de la Vall d'Uixó, ha criticado la falta de ejecución presupuestaria y ha denunciado que en los fuegos de Tírig y Catí, de las 18 unidades de bomberos, "ocho estaban inoperativas y las 10 restantes, incompletas".

Y Paula Espinosa (Compromís) ha opinado que la gestión del Consell "siempre responde al mismo patrón: advertencias previas, inacción e improvisación", ha criticado el "recorte del 10%" del presupuesto en prevención de incendios por los "negacionistas" de Vox, mientras se incrementan las partidas para toros, y ha lamentado la situación de "precariedad" de bomberos forestales.

SÁNCHEZ, EL "MAYOR NEGACIONISTA"

En su contestación, Valderrama ha valorado el ejercicio de "escucha activa" y ha afeado al PSPV y Compromís que hayan "respondido lo mismo" que siempre, algo incluso "admirable". Ha agradecido las "aportaciones" de Vox, ha dicho compartir "muchas de ellas" y ha garantizado que la falta de información "no se volverá a repetir", a la vez que ha rechazado los "eslóganes y críticas estériles" de la izquierda y ha negado recortes en el presupuesto pese al "relato".

Además, ha replicado al PSPV que aplicando "su propia lógica" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sería "el mayor negacionista climático de Europa" por la contaminación del Falcon, ha acusado a los socialistas de "convertir una fotografía en la película completa" por sus críticas a la situación de bomberos forestales y ha tachado de "lamentable" que se reproche el envío de medios a Madrid: "La Comunitat no quedó en ningún momento desprotegida". Muñoz le ha contestado que, si Sánchez es negacionista del cambio climático, él sería entonces el diputado de Vox José Mª Figaredo.