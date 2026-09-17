Valderrama destaca el trabajo del operativo de extinción del incendio forestal de Tuéjar, ya estabilizado

Un avión trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Tuéjar, Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado el trabajo del operativo de extinción del incendio forestal de Tuéjar (Valencia), que se dio por estabilizado durante la tarde de este miércoles, y ha detallado que las hectáreas quemadas se mantienen en 835 y el perímetro, en 20 kilómetros.

El incendio se dio por estabilizado minutos antes de las 20.00 horas del miércoles y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat finalizó entonces la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat y desescaló a situación 1.

Sobre este asunto, en rueda de prensa en la Conselleria este jueves para explicar las actuaciones de su departamento ante el episodio de lluvias que afectó el miércoles a la provincia de Valencia, Valderrama ha puesto en valor "el trabajo de todos los servicios de emergencia" desarrollado durante la semana.

El titular de Emergencias e Interior ha lamentado que el fuego haya afectado a la reserva de la biosfera del Alto Turia, pero ha hecho hincapié en el "trabajo extraordinario" de todos los servicios implicados en la extinción, como los consorcios provinciales, los bomberos forestales de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes medioambientales o medios sanitarios.

En este punto, ha enviado su apoyo y reconocimiento a los dos efectivos que resultaron heridos por el fuego y ha celebrado que ya han sido dados de alta y se van a recuperar "perfectamente".

"ORIGEN HUMANO"

Sobre el origen del incendio, Juan Carlos Valderrama ha incidido en que tiene un "origen humano" y ahora habrá que definir si ha sido "intencionado" o fruto de una negligencia. "El tiempo nos dirá esta información para saber qué ha ocurrido", ha apuntado.

Como balance de los trabajos, el conseller ha precisado que desde el inicio del fuego han trabajado en el dispositivo de extinción más de 450 efectivos, unos 20 medios aéreos y más de 55 terrestres.