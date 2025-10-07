Valderrama insiste en que no hay grabaciones del Cecopi: "Estamos hablando de cortes periodísticos"

Afirma que "sacar unas conclusiones de que se han ocultado vídeos no tiene sentido" porque "son unos reportajes periodísticos de minutos"

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha insistido este martes que "nunca" se han grabado las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ni se han levantado acta al no ser un órgano colegiado y respecto a las nuevas imágenes conocidas de la reunión del pasado 29 de octubre ha subrayado: "Sacar unas conclusiones de que se han ocultado unos vídeos no tiene sentido porque estamos hablando puramente de cortes periodísticos, de unos cuatro o cinco minutos".

Valderrama, en declaraciones a los medios tras asistir a la celebración de la Festividad del Patrón de la Policía Nacional, Día de los Ángeles Custodios, se ha referido al anuncio del PSPV de que le van a denunciar por un posible delito de falsedad en documento público tras negar que había grabaciones de la reunión del Cecopi del día de la dana en una respuesta parlamentaria fechada el 4 de septiembre, antes de que se conocieran los últimos vídeos de esa reunión.

Al respecto, ha insistido en que "no se levantan actas del Cecopi ni han grabaciones generales, sino que hay reportajes periodísticos, como en cualquier reunión de coordinación" como la que se han celebrado recientemente, en las que "entran las cámaras, han hecho un corto, han salido fuera y ya está". "Descontextualizar cualquier reportaje periodístico de lo que se está tratando en el Cecopi puede generar confusión e interpretaciones varias", ha advertido Valderrama, que ha apuntado no obstante: "Todo el mundo tiene libertad en tomar sus decisiones".

Así,, ha señalado que se le ha preguntado en diversas ocasiones si sería partidario de grabar las reuniones y que ha defendido que sí siempre que "se estructura adecuadamente y si se garantiza la protección de los datos y la privacidad de las personas que participan. "Pero no es el caso y sacar unas conclusiones de que se han ocultado unos vídeos no tiene sentido porque estamos hablando puramente de cortes, de reportes periodísticos, hablar de cuatro o minutos está muy lejos de la realidad", ha insistido.

COMPETENCIAS

Por otro lado, preguntado por si se decretara una nueva alerta hidrológica si sería competencia de la Generalitat vigilar los barrancos, ha replicado que se ha dejado "claro todas las veces". Así, ha apuntado que el plan especial frente a inundaciones "deja claro quién tiene las competencias y qué tiene que informar sobre los caudales: tienen que estar las diferentes confederaciones hidrográficas, los ayuntamientos y también pueden colaborar los bombeos forestales, los bomberos, la Policía Nacional y la Guardia Civil".

De hecho, ha señalado que así se hizo en la pasada reunión ante el último episodio de lluvias y ha señalado que estarán pendientes de la evolución meteorológica por si es necesario adoptar dipositivos especiales ante el aviso naranja activado por Aemet por fuertes lluvias.