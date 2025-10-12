Valderrama y Martínez Mus trasladan a Mazón las últimas novedades del temporal de lluvias en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido en la sede del Consell en Alicante una reunión telemática con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para analizar la situación derivada tras las intensas lluvias de la dana Alice registradas en la Comunitat Valenciana.

A la reunión con Mazón han asistido el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra, y el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Alberto Martín, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

También han participado el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; la presidenta de la Diputación de Castelló Marta Barrachina; la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez; la directora general de Infraestructuras Viarias, Mª José Martínez; la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, y el diputado de Emergencias de Castellón.

El conseller de Emergencias ha trasladado al jefe del Consell la última hora del episodio de lluvias y tormentas en el territorio, así como las medidas adoptadas y las previsiones para las próximas horas.

En el área de movilidad, Martínez Mus ha comunicado que todas las líneas de Metrovalencia han reanudado con normalidad su circulación este domingo tras las incidencias provocadas por las lluvias en las últimas horas.

Debido a inundaciones de la vía o desprendimientos se tuvo que suprimir de forma temporal la circulación de la L1 entre Torrent y Castelló de la Ribera y entre Empalme y Bétera. Entre otros, en la L2 también se vio afectado el tramo Paterna y Lliria, lo que llevó a movilizar diferentes equipos para, por ejemplo, retirar árboles de las vías y achicar agua.

De forma paralela, desde Metrovalencia se movilizaron autobuses para garantizar el mayor número de desplazamientos posibles e incluso se pudo prestar el servicio nocturno en gran parte de la red. Por lo que respecta al TRAM d'Alacant el servicio se pudo prestar según lo previsto, sin incidencias reseñables a lo largo de las dos últimas jornadas.

INCIDENCIAS EN CARRETERAS

La Generalitat ha resuelto 335 incidencias en la red de carreteras autonómicas durante el episodio de lluvias que se ha producido durante estos días y durante la jornada de este domingo se sigue actuando conforme se van notificando avisos de cortes puntuales.

El Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM) de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha confirmado que se ha actuado con "rapidez" tras movilizar las brigadas de conservación en vías afectadas por inundaciones y desprendimientos puntuales, lo que ha permitido reabrir casi la totalidad de la red autonómica. Durante la mañana se sigue actuando en episodios de embalsamiento, en especial en el norte de la provincia de Castellón y vías como la CV-15 en Els Rosildos (Serra d'En Galceràn).

Pese a todas las actuaciones, el balance es que "no ha habido grandes incidencias destacables durante estos días" y "casi la totalidad de las carreteras de la Generalitat están abiertas al tráfico".

La mayor problemática se dio en comarcas como la Vega Baja (CV-900, CV-920, CV-925, CV-940, CV-942, CV-949, CV-95, CV-950), aunque también se registraron incidencias en La Ribera Alta (CV-520, CV-525), La Costera (CV-598, CV-645) o El Vinalopó Mitjà (CV-835, CV-84), entre otros.