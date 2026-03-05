Valderrama niega "encubrimiento" sobre material del Cecopi mientras el PSPV lo acusa de "esconder" las grabaciones

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en el pleno de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha negado "encubrimiento" sobre las grabaciones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha sacado pecho de la "colaboración con la justicia" que ha seguido desde entonces su departamento para aportar "luz y taquígrafos" a la investigación judicial. Sin embargo, el PSPV le ha acusado de "esconder" este material durante meses.

Valderrama ha resaltado que su Conselleria ha atendido más de 50 requerimientos judiciales, unas 800 iniciativas parlamentarias y ha remitido "más de 3.000 folios a las diversas comisiones de investigación", al tiempo que ha garantizado que el Consell "ha estado, está y estará siempre a disposición de las autoridades judiciales para aportar todo aquello que nos sea requerido en tiempo y forma": "Aquí no hay encubrimiento, hay colaboración".

De este modo lo ha manifestado este jueves durante el pleno de Les Corts, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PSPV Alicia Andújar, que le ha acusado de "esconder" durante meses las grabaciones del Cecopi emitidas con sonido por TVE el pasado mes de septiembre, en las que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, "a las cinco informaba de la posibilidad de mandar un mensaje de alerta a la población", ha relatado. "Las había visto en abril y las escondió", le ha reprochado al conseller.

"Ahí --cuando fueron difundidas por TVE-- a usted le entró el tembleque y fue corriendo a la jueza a entregarle las grabaciones", ha afeado a Valderrama, al que ha responsabilizado de "obstruir la investigación judicial" de la dana. "¿Sabía que había grabaciones del Cecopi y se lo han ocultado a la jueza?", le ha preguntado.

Además, ha considerado "sumamente curiosos" los ceses de Irene Rodríguez como secretaria autonómica de Emergencias e Interior y de Raúl Quílez como director general de Innovación de Emergencias, este último, según ha señalado, tras "delatarle" ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana "al confesar que --Valderrama-- sabía en abril que había grabaciones y las escondió".

"No ha cesado al matrimonio por su nefasta gestión en Emergencias, por tener las unidades de bomberos forestales bajo mínimos, por el desastre en la implantación del tercer turno, porque no hayan sido capaces en 15 meses de poner en funcionamiento el sistema de alerta temprana o porque no hayan renovado el convenio con la Unidad Adscrita. Los ha cesado porque le han delatado", ha sostenido.

"SABÍA QUE HABÍA GRABACIONES Y NO DIJO NADA"

Según ha insistido Andújar, el hasta hace unos días director general de Innovación de Emergencias, "que se autodenominó como convidado de piedra en el Cecopi, le dijo la jueza que usted sabía en el mes de abril que había grabaciones y no dijo nada".

En este contexto, ha reprochado al conseller de Emergencias que desde "el primer día que puso un pie en la Conselleria" se haya "dedicado a encubrir" al 'expresident' Carlos Mazón y ha censurado que ahora "hemos sabido que ocultó a la jueza información muy importante" sobre la dana, como, "por ejemplo, que a las cinco de la tarde había 100 personas en los tejados de Utiel con riesgo de sufrir una hipotermia mientras Mazón estaba solazándose en El Ventorro".

A su juicio, "esa conducta obstruccionista debería ser motivo suficiente para cesarlo". No obstante, ha subrayado que en el PP "lo que suelen hacer es matar al mensajero" y ha reprochado al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que no se "atreva" a cesar a Mazón, que sigue como diputado del PP en Les Corts. Por todo, ha instado a Valderrama a "pedir perdón" a las víctimas de la dana "por haber ofendido su memoria y, sobre todo, de las personas que murieron" y seguidamente a presentar su dimisión.

"AQUÍ TODO TIENE LUZ Y TAQUÍGRAFOS"

Por su parte, el conseller Valderrama ha considerado sorprendente la intervención de Andújar, que ha llegado a calificar de "ejemplo paradigmático de elasticidad política" porque demuestra un "contraste evidente entre lo que defiende hoy y lo que afirmaba ayer": "Un día reclama que se mejoren las condiciones laborales del personal del 112, cuando tienen las que ustedes mismos les impusieron. Otro día critica la existencia de unidades de bomberos forestales inoperativas, cuando ustedes tienen el récord absoluto histórico".

"Dígame de qué presume y de qué carece", ha apostillado, para seguidamente lamentar que la socialista lleve "meses tratando por todos los medios de poner en tela de juicio el trabajo de los profesionales" de Emergencias y, frente a ello, ha mostrado su apoyo y reconocimiento a los mismos, concretamente a los del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el '112 CV', que realizan un "excelente trabajo" y llevan a cabo un "cumplimiento escrupuloso de todos y cada uno de los protocolos y medidas establecidas".

Por tanto, ha rechazado "lecciones de quienes se borran de las comisiones de investigación y ponen en las instituciones a personas con currículos inventados". "Aquí todo tiene luz y taquígrafos. ¿Sabe qué no lo tuvo? Sus primarias", le ha espetado, y ha defendido que él no está "para hacer marketing de las emergencias", sino para "reforzar el sistema integrado y prepararlo ante cualquier emergencia extraordinaria". "No venga aquí a reivindicar nada porque para hacer eso hay que estar muy segura", ha agregado.

Y ha garantizado que el Ejecutivo valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca gobierna "desde el respeto escrupuloso de la ley y al Estado de derecho", mientras que otros, "cuando las normas no les convienen, no dudan en retorcerlas".