Valderrama recomienda "subir a los pisos superiores" y "no coger ascensores" "ni vehículos" ante las lluvias

Archivo - Una mujer camina mientras se protege de la lluvia con un paraguas, a 11 de noviembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha recomendado a la población "subir a los pisos superiores" y "no coger ascensores", al tiempo que ha pedido "no" hacer desplazamientos con vehículos "si no es estrictamente necesario", ante el episodio de lluvias y tormentas que está afectando a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana.

De esta manera lo ha indicado el titular de Emergencias e Interior, tras la reunión de coordinación celebrada en la tarde de este miércoles en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ante el episodios de lluvias.

El titular de Emergencias ha recordado que, para este jueves, se ha activado la alerta naranja por peligro importante de lluvias entre las 14.00 y las 23.59 horas en toda la provincia de Valencia y Castellón, así como en el litoral norte de Alicante, con precipitaciones acumuladas de 50 l/m2 en una hora, que podrían alcanzar los 160 l/m2 en 12 horas, de nuevo según los últimos avisos de Aemet.

No obstante, Valderrama ha calificado la situación de "potencialmente muy adversa". "Estamos en un umbral de aviso naranja de Aemet, pero probablemente puede ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites", ha dicho Valderrama, para recalcar seguidamente que "la característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado se pueden producir incluso en dos horas". "Y si las tormentas son estáticas, podríamos estar hablando incluso de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 litros por metro cuadrado en 24 horas", ha agregado.

Tal como ha explicado el conseller, "estas tormentas se van a producir fundamentalmente en el prelitoral y en el litoral, con lo cual si la tormenta y las lluvias y precipitaciones se producen en el prelitoral, puede haber un problema de crecida de barrancos y de cauces que nos obligue a todas las administraciones y a todos los servicios a estar muy atentos a cómo va evolucionando la situación". En este punto, se ha referido también a "posibles escorrentías en cauces y barrancos", así como en las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano.

"Por lo cual, tenemos que estar todos muy atentos a cómo va evolucionando este episodio", ha insistido Valderrama, que ha hecho hincapié en "estar todos en precaución". Ha comentado también que se ha establecido, con los Consorcios Provinciales de Bomberos y los Bomberos Forestales de la Generalitat, un dispositivo de prevención de autobombas "que pueda estar vigilando las zonas que pueden estar más afectadas".

ZONA DANA

Valderrama además se ha referido a la zona dana porque "los alcantarillados todavía no están adecuados para absorber unas tormentas y unas lluvias de estas características". Por tanto, ha advertido, "se pueden producir inundaciones en sótanos y en viviendas". El conseller, por ello, ha señalado que "todo el mundo" tiene que estar informado y debe llamar al '112' "ante cualquier incidencia".

Dicho esto, ha recomendado a la ciudadanía no cruzar vados, túneles subterráneos y zonas inundables: "Estos días, mañana y pasado (jueves y viernes), si no es estrictamente necesario, no hagan desplazamientos con sus vehículos porque podrá haber problemas importantes en las carreteras. Y antes de salir, por supuesto, que consulten el estado de la carretera, si tienen que desplazarse y es obligatorio este desplazamiento".

En otro orden de cosas, el conseller de Emergencias ha instado a "estar pendiente también de las personas vulnerables y con discapacidad", al tiempo que ha subrayado: "Todos conocemos en nuestro barrio, en nuestra finca, qué personas pueden tener un mayor problema de desplazamiento y también que a veces hay que informarles y acompañarles en todo momento. Yo creo que eso es civismo y convivencia ciudadana, y todos tenemos que participar en ello".

Y ha recalcado que, si se producen inundaciones, las recomendaciones son claras: subir a los pisos superiores y no coger ascensores.

Sobre el proceso de desembalse de la presa de Contreras iniciado este miércoles, Valderrama ha concretado que es "habitual que se haga un desagüe de los embalses y las presas para aumentar su capacidad, pero no está relacionado con el episodio de lluvias y tormentas" de estos días.