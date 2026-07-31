València acepta la cesión de 'El Monolito' de Valdés para el entorno del futuro espacio dedicado al artista

El Ayuntamiento de València ha aceptado la cesión gratuita y temporal de 'El Monolito', la gran obra escultórica monumental de Manolo Valdés, para su instalación en la explanada del Parc Central, situada junto al acceso por la calle Filipines. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aceptado la cesión gratuita y temporal de 'El Monolito', la gran obra escultórica monumental de Manolo Valdés, para su instalación en la explanada del Parc Central, situada junto al acceso por la calle Filipines.

La Junta de Gobierno Local ha adoptado este acuerdo en su reunión de este viernes, con el que la ciudad "avanza en la incorporación de una nueva pieza de arte contemporáneo al entorno del futuro Espai Manolo Valdés", destaca el consistorio en un comunicado.

La cesión se ha aceptado por un plazo inicial de diez años, durante el cual Studio Manolo Valdés LLC mantendrá la titularidad y la propiedad de la obra. Conforme a las condiciones establecidas para la exhibición, el Ayuntamiento asumirá los costes de transporte, montaje artístico e instalación a través de los medios técnicos y profesionales designados por el estudio del artista, así como la conservación ordinaria de la escultura durante el periodo de exposición.

Su emplazamiento, en el acceso principal del Parc Central por la calle Filipines, se ha seleccionado tras el análisis de criterios de visibilidad, integración urbana, viabilidad técnica, seguridad y accesibilidad. La ubicación también cuenta con los informes municipales y sectoriales pertinentes.

La obra, creada en 2026, alcanzará los 20 metros de altura y tendrá un peso aproximado de 10.000 kilogramos. Está realizada en acero inoxidable, acero corten y cristal laminado, y se ha valorado a efectos de seguro en tres millones de euros.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento "impulsa una propuesta cultural abierta a la ciudadanía que contribuirá a enriquecer el paisaje urbano y la presencia de la obra de Manolo Valdés en su ciudad natal".

BASE DISEÑADA PARA LA NUEVA ESCULTURA

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha dispuesto la ejecución de las obras de construcción del pedestal que servirá de base para 'El Monolito'. La actuación se ejecutará de acuerdo con el proyecto técnico de cimentación aprobado por los servicios municipales.

El proyecto prevé una implantación que respeta las infraestructuras existentes, los recorridos peatonales y el acceso de los servicios de emergencia. De este modo, la futura colocación de la escultura compatibiliza su carácter de hito visual con las condiciones de funcionamiento, seguridad y accesibilidad del Parc Central.

A principios del mes de julio, el Ayuntamiento de València adjudicó la redacción del proyecto de adecuación del muelle 3 del Parc Central como espacio expositivo 'Espai Manolo Valdés'. La empresa que resultó adjudicataria de la licitación fue Vetges Tu i Mediterrània SLP. Este contrato tiene un importe de 79.194,78 euros.