València acoge el II Festival Internacional de Cine Generado con IA con 31 países a competición

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VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

València se convertirá de nuevo en el epicentro europeo del cine y la tecnología con la celebración de la segunda edición de Festiav, el Festival Internacional de Cine Generado con Inteligencia Artificial. Del 26 al 30 de octubre de 2026, creadores, profesionales y público general se darán cita en un encuentro único que busca redefinir el lenguaje audiovisual y explorar los límites de la creatividad digital.

El punto central de Festiav será la Sección Oficial, que este año pasa de 14 a 31 países participantes: España, Francia, Corea del Sur, Italia, Bahréin, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Colombia, Reino Unido, Chile, Israel, Portugal, Venezuela, Brasil, Canadá, Argentina, Hungría, Indonesia, Turquía, Guatemala, México, República Dominicana, Rumanía, Kazajistán, Letonia, Japón, China, Grecia, Singapur y Rusia, avanzan los organizadores del certamen.

Como gran novedad para esta edición, el festival expande sus sedes de referencia. Las actividades, talleres y espacios de innovación se celebrarán en Las Naves, en el edificio La Harinera, un punto neurálgico de la innovación urbana en la ciudad, mientras los cortometrajes seleccionados en competición se proyectarán en la gran pantalla de los Cines ABC Park.

Festiav 2026 refuerza su escaparate competitivo ampliando su Sección Oficial. A las ya consolidadas categorías de Ficción (dotada con un premio de mil euros), Comedia y Terror, se suman este año dos importantes novedades: Histórico (abierta a relatos basados en hechos, épocas o reinterpretaciones del pasado a través de la tecnología) y Cortometrajes en Valencià IA (creada para incentivar la producción audiovisual con inteligencia artificial en valenciano).

El festival se estructura en torno a otros dos grandes pilares diseñados para impulsar el talento y el debate del sector. Por un lado, el Festiav LAB, un vertiginoso laboratorio creativo en el que participarán 36 equipos, con solo cuatro plazas más disponibles para completar la convocatoria. Equipos de dos o tres personas, de forma presencial u online, dispondrán de 24 horas para crear un cortometraje original con IA a partir de un guion, músicas e imágenes comunes. El reto otorgará un premio de 3.000 euros al equipo ganador.

PONENCIAS

En segundo lugar, Festiav Summit será un foro de innovación de cinco días con ponencias, mesas redondas y networking en torno al presente y futuro del audiovisual con inteligencia artificial. La conferencia inaugural correrá a cargo de Carlos Fernández de Vigo con 'El cine y el irresistible botón. ¿Qué automatizar? ¿Qué proteger? ¿Quién, o qué, decide?'. El cineasta, creador de videojuegos y CEO de Professor Octopus, laboratorio de IA, logró el Goya a Mejor Cortometraje de Animación en 2025 por el filme 'Cafuné'.

El martes, Pablo Ballester (KSPMN), creador de contenido y formador especializado en vídeo con IA generativa, ofrecerá la ponencia 'El nuevo ecosistema audiovisual en la era de la IA generativa'. La jornada se completará con la mesa 'Ética, deepfakes, derechos de imagen y futuro de la IA generativa', con Íñigo Echávarri, Inés de Casas Viorreta e Hilario Abad.

Ya el viernes, Tamara Llorens, Mimi Bejarano, JM Blay y Nadia Alonso-López participarán en la mesa 'El nuevo ecosistema audiovisual en la era de la IA generativa', que abordará las nuevas herramientas, procesos y perfiles profesionales surgidos en torno a la IA aplicada a la creación audiovisual.

Las inscripciones para el Festiav LAB, la presentación de cortometrajes a la Sección Oficial y la adquisición de entradas gratuitas para el Festiav Summit ya se encuentran abiertas a través de los canales oficiales del festival.