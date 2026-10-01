València activa protocolos de alerta roja por lluvia que incluye cierre de centros escolares y suspensión de actividades

Reunión Cecopal - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha activado el Cecopal y los protocolos correspondientes tras la alerta roja por lluvias decretada por la Generalitat, basándose en las previsiones de Aemet que señalan que de 14.00 a 18.00 horas será alerta naranja de lluvias y tormentas y roja por lluvias y naranja por tormentas de 18.00 a 1.00 de la madrugada.

Por tanto, se mantienen para la jornada las medidas adoptadas por la alerta naranja mientras que por la roja se acuerda el cierre de todos los centros educativos (incluidos Universidad Popular, centros ocupacionales, todos los centros de formación reglada y no reglada, Centros de Mayores y Centros de Juventud) a partir de las 15.00 horas de este jueves.

Para el viernes 2 de octubre, como medida preventiva ante la posibilidad de las consecuencias de las fuertes lluvias que se puedan producir durante la noche y madrugada, esta suspensión se prolonga ante las posibles afecciones que pudieran producirse.

Asimismo, se acuerda la apertura del Polideportivo de Benimaclet a partir de las 15.00 horas por parte de Cruz Roja para personas sin hogar que se suman a los tres CAES ya abiertos; el cierre generalizado de parques y jardines y cementerios; el cierre de Bibliotecas, Museos y Centros Culturales desde las 15 horas o la prohibición de acceso al arenal de las playas.

Además, se ha decidido el cierre de la Casa Forestal y la suspensión de cualquier actividad previamente autorizada en el Parque Natural de la Devesa-Albufera así como el embarcadero de Pujol.

El consistorio también ha suspendido todas las actividades deportivas en las instalaciones deportivas municipales; las que se hagan al aire libre; las de Junta Central Fallera y se solicita el cese de actividad en sedes sociales y locales de reunión para evitar desplazamientos. Igualmente quedan suspendidas las pruebas de oposiciones municipales de la tarde del jueves.

En el ámbito del turismo, se anulan las visitas guiadas y otras actividades al aire libre y se ha reforzado la limpieza de imbornales de zonas críticas. Todas estas medidas estarán activas mientras duren las alertas y se irán informando de la evolución de las mismas.