València activa los recursos y servicios municipales ante la ola de calor

Imagen de un hombre refrescándose ante el calor. - David Zorrakino - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València mantiene activados todos los servicios y recursos municipales ante el inicio del verano y los episodios de calor que pueden afectar a la ciudad. El consistorio dispone para esta época de una red de 39 refugios climáticos distribuidos por los diferentes barrios y pedanías que está integrada por equipamientos municipales y espacios públicos que ofrecen confort térmico y protección ante las altas temperaturas.

La administración local, que ha informado de este dispositivo en un comunicado, ha subrayado que su objetivo ha sido garantizar la presencia de, como mínimo, un refugio climático en cada distrito.

Entre estos hay equipamientos gestionados por València Sostenible --las oficinas de la energía y el Observatorio del Cambio Climático--, el Palacio de Congresos, centros municipales de actividades para personas mayores, museos municipales y el Museo de las Ciencias y centros culturales o bibliotecas.

Los refugios climáticos son espacios accesibles donde la ciudadanía puede resguardarse de las altas temperaturas durante los episodios de calor intenso. Estos espacios ofrecen sombra, climatización, zonas de descanso y acceso a agua potable, por lo que se convierten en "puntos de apoyo fundamentales para la salud y el bienestar de la población durante los meses más cálidos del año".

Toda la información sobre la red de refugios climáticos municipales, la ubicación, los horarios y los consejos prácticos para combatir el calor están disponible en la web de València Sostenible.

Las fuentes urbanas de agua filtrada y refrigerada PUSDAR (puntos de suministro de agua declorada para el llenado de botellas de uso personal), son un servicio gratuito del Ayuntamiento. Todas ellas tienen una estructura de acero inoxidable con cierre de seguridad antivandálico que permite rellenar las botellas de agua de manera automática.

El interior de la estructura consta de un refrigerador con capacidad para 120 litros. El agua que se dispensa en estas fuentes se somete una doble filtración y una desinfección por medio de luz ultravioleta. Además, los puntos de suministro incluyen un equipo de generación de ozono para desinfectar de manera automática el filtro del suministro.

TOLDOS Y HUMIDIFICADORES

A estos recursos se suman los toldos que el consistorio ya ha instalado en la plaza de la Reina, un sistema de protección que proporcionará sombra permanente en esta explanada hasta finales de octubre. Se trata de 39 columnas y 19 toldos fijados a diferentes alturas, de entre 5 y 6 metros, para no interrumpir la visión completa de la fachada de la Catedral.

En esta misma plaza se cuenta con un sistema nebulizador que, dotado de un total de 288 filtros, convierte agua potable a alta presión en una fina niebla y ofrece así "un oasis refrescante en medio de la ciudad". Su funcionamiento, previsto para las horas de máxima insolación, absorbe parte del calor ambiente, suaviza la temperatura de los alrededores y genera un efecto refrescante.

PISCINAS MUNICIPALES

El consistorio ha apuntado, asimismo, que las piscinas municipales organizan este verano diferentes actividades acuáticas como matronatación, natación preescolar, aquagym, natación escolar y natación para adultos con un total de 2.406 plazas repartidas entre el Parc de l'Oest, Benimaclet, Benicalap, Castellar-L'Oliveral y El Palmar.

Además, ha expuesto, todas las piscinas disponen de baño libre en diferentes horarios. La administración local ha destacado que "este fin de semana abren las piscinas de Castellar-L'Oliveral, Hípica y Natzaret" y ha avanzado que el 25 de junio abrirá la piscina de El Palmar.

Igualmente, ha apuntado que el Complejo Piscina Parc de l'Oest ampliará su oferta de ocio con aperturas nocturnas todos los viernes entre el 26 de junio y el 29 de agosto y de 21.00 a 1.00 horas. Para esos momentos se plante "una programación especial de fiestas temáticas, animación, música en directo, actividades acuáticas e infantiles" para hacer de esas noches "una alternativa refrescante y familiar.

CAÑONES DE AGUA DE EL SALER

Por otro lado, el Ayuntamiento ha destacado que La Devesa de El Saler dispone de once cañones de agua para humedecer la zona, evitar incendios y bajar la temperatura del área boscosa.

Estos cañones, de entre 12 y 16 metros, lanzan agua a 42 metros de distancia, están conectados a un depósito y son autónomos desde el punto de vista energético. El sistema permite un volumen de agua movilizable de 10.000 litros por minuto, cerca del doble de la descarga de un avión anfibio convencional.

El sistema permite también monitorizar el riesgo y simular la evolución de un posible incendio: incorpora cámaras que ayudan a la vigilancia y detección de fuegos y se activan cuando se declara el nivel máximo de riesgo de incendios forestales o cuando las temperaturas, los niveles de humedad o la intensidad del viento lo aconsejan.

Este operativo se completa con 15 cañones SIDEINFO portátiles que pueden ser colocados en cualquier lugar y que se abastecen de la red de hidrantes y de los camiones de bomberos.

CENTRO DE ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS SOCIALES

El consistorio ha explicado, además, que el Centro de Atención a las Emergencias Sociales (CAES), situado en la calle de Santa Cruz de Tenerife, ofrece también atención y asistencia social ante las olas de calor. Esta dotación, gestionada por Cruz Roja, dispone de 25 plazas de asistencia disponibles durante todo el año.

La citada entidad también gestiona el centro municipal ubicado en la calle de Jardins, en el barrio de Carme, para acoger a personas en situaciones de emergencias climáticas, tanto por bajas como por altas temperaturas, alertas de lluvias intensas o cualquier otra circunstancia atmosférica. Este Centro de Atención de Emergencias Meteorológicas contará con 12 plazas extras.

València dispone de un tercer CAES en Benimaclet, también abierto todos los días del año.

VALÈNCIA + SEGURA

La administración local ha destacado, asimismo, que con el programa València + Segura --cuyo objetivo es reforzar la resiliencia de la ciudad ante las emergencias-- también aborda las olas de calor y la prevención de incendios.

Los mupis digitales de la ciudad y de la plaza del Ayuntamiento proyectarán este fin de semana y durante las olas de calor códigos QR con la página web de València + Segura para poner a disposición de la ciudadanía "acciones y consejos que seguir ante las altas temperaturas o los incendios forestales".

El Ayuntamiento ha iniciado, igualmente, una campaña de información en el circuito digital de los mupis municipales para recordar a la población cómo actuar ante las altas temperaturas.