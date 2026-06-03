València activa la red de refugios climáticos ante la llegada de las altas temperaturas

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita el refugio climático en Aiora - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

València contará este verano con una red de 39 refugios climáticos distribuidos por los distintos barrios y pedanías de la ciudad, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados, para ofrecer confort térmico y protección frente al calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables.

Así,lo ha destacado este miércoles la alcaldesa, María José Catalá, en la visita a uno de estos refugios, en concreto la oficina de la energía de Aiora, en la calle de José María Haro, acompañada del concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina.

Al respecto, ha destacado que se han pasado de 18 refugios a 39 y con esta ampliación de 2026 "la red refuerza su cobertura territorial hasta garantizar la presencia de, como mínimo, uno de ellos en cada distrito".

Entre los refugios habilitados se encuentran los equipamientos gestionados por València Sostenible (las oficinas de la energía y el Observatori del Canvi Climàtic), el Palau de Congressos, centros municipales de actividades para personas mayores, museos municipales y el Museo de las Ciencias, centros culturales o bibliotecas, entre otros espacios.

En ese sentido, ha destacado que "ya hace meses que empezamos a hacer una previsión y una planificación de refugios climáticos ante la expectativa de un verano duro por las altas temperaturas y la estrategia ha tenido muy buenos resultados porque se va a llegar a todos los distritos de la ciudad de Valènciano con una red de 39 refugios climáticos distribuidos por los distintos barrios y pedanías de la ciudad, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados, para ofrecer confort térmico y protección frente al calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables.

Así,lo ha destacado este miércoles la alcaldesa, María José Catalá, en la visita a uno de estos refugios, en concreto la oficina de la energía de Aiora, en la calle de José María Haro, acompañada del concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina.

Al respecto, ha destacado que se han pasado de 18 refugios a 39 y con esta ampliación de 2026 "la red refuerza su cobertura territorial hasta garantizar la presencia de, como mínimo, uno de ellos en cada distrito".

Entre los refugios habilitados se encuentran los equipamientos gestionados por València Sostenible (las oficinas de la energía y el Observatori del Canvi Climàtic), el Palau de Congressos, centros municipales de actividades para personas mayores, museos municipales y el Museo de las Ciencias, centros culturales o bibliotecas, entre otros espacios.

En ese sentido, ha destacado que "ya hace meses que empezamos a hacer una previsión y una planificación de refugios climáticos ante la expectativa de un verano duro por las altas temperaturas y la estrategia ha tenido muy buenos resultados porque se va a llegar a todos los distritos de la ciudad de València"." Son unos mecanismos de previsión para evitar que las personas sufran golpes de calor y tengan dificultades en el día a día en los momentos de mayor estrés climático", ha apuntado.

Asimismo, ha solicitado al Gobierno que mantenga durante todo el verano la bonificación del IVA en la factura eléctrica de los hogares, ha explicado también las medidas en materia de mejora energética que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de València, entre ellas la instalación de placas solares en las cubiertas de los cementerios municipales.

Se trata de una medida que, según la alcaldesa, "puede llegar también a generar la suficiente energía para abastecer 800 hogares vulnerables a los que podríamos asistir y asumir su coste energético. Esta es la gran apuesta del Ayuntamiento de València para ayudar en las situaciones más complejas".

Igualmente, ha puesto en valor "una de las comunidades energéticas de la ciudad de València, la de Castellar- L'Oliveral y El Forn d'Alcedo, que ya está generando energía suficiente para llegar a hogares vulnerables y asumir el gasto de la luz de 12 viviendas de ese ámbito territorial".

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Los refugios climáticos son espacios accesibles donde la ciudadanía puede resguardarse de las altas temperaturas durante los episodios de calor intenso. Estos espacios ofrecen sombra, climatización, zonas de descanso y acceso a agua potable y se convierten en puntos de apoyo fundamentales para la salud y el bienestar de la población durante los meses más cálidos del año.

Por su parte, el concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, ha destacado que "València continúa avanzando en su estrategia de adaptación frente a las cada vez más frecuentes y persistentes olas de calor con acciones concretas para ayudar a la ciudadanía a enfrentar estos episodios". "El objetivo es mejorar su confort y también proteger su salud poniendo a su disposición espacios públicos adaptados contra las altas temperaturas", ha recalcado.

Mundina ha subrayado además que "la red de refugios climáticos es un ejemplo de colaboración entre distintos servicios y entidades municipales y de apuesta por una ciudad más resiliente, con recursos descentralizados y accesibles en los diferentes barrios para garantizar que toda la ciudadanía disponga de espacios próximos y seguros contra el calor".

Toda la información sobre la red de refugios climáticos municipales, su ubicación, horarios y consejos prácticos para combatir el calor está disponible en la web de València Sostenible, donde la ciudadanía puede consultar el mapa completo de espacios habilitados.

ABANICOS EN LAS OFICINAS DE VALÈNCIA SOSTENIBLE

Coincidiendo con la apertura al público de los refugios climáticos, los equipamientos de València Sostenible, como las Oficinas de la Energía y el Observatori del Canvi Climàtic, entregarán abanicos elaborados con materiales reciclados y sostenibles a todas las personas que se acerquen a conocer estos espacios y hasta agotar existencias.

Con esta acción, el Ayuntamiento pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de protegerse contra el calor extremo y seguir impulsando hábitos sostenibles y medidas de adaptación en el ámbito urbano.