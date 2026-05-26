València se adhiere a la Red de Destinos Turísticos Urbanos

Turistas en la Torre de Los Serranos - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este martes la adhesión de València a la Red de Destinos Turísticos Urbanos (RDU), así como el texto de sus estatutos, consensuado por los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, València y Zaragoza, que integran el grupo de ciudades fundadoras.

La RDU nace como una entidad asociativa sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, para articular un marco estable de colaboración entre los principales destinos urbanos del país. Su finalidad es representar, coordinar y fortalecer el turismo urbano en España, promover la cooperación entre ciudades y defender sus intereses comunes ante las administraciones públicas y organismos sectoriales.

Con la aprobación del Pleno, València manifiesta formalmente su voluntad de incorporarse a esta red en el momento en que quede constituida como asociación y asume los derechos y obligaciones previstos para los miembros fundadores.

El acuerdo, aprobado con el voto de todos los grupos políticos, faculta además a la concejala delegada de Turismo para realizar los trámites, gestiones, comunicaciones y suscripción de documentos necesarios para hacer efectiva la adhesión y representar al Ayuntamiento en los órganos de gobierno y de trabajo de la red.

La constitución de la RDU permitirá poner en marcha acciones conjuntas en materia de cooperación, promoción y defensa de los intereses comunes del turismo urbano, así como compartir conocimiento y buenas prácticas entre ciudades que afrontan retos similares en ámbitos como la sostenibilidad, la movilidad, la gobernanza turística, la convivencia ciudadana, la gestión de flujos y la preservación del patrimonio urbano y medioambiental.

VALÈNCIA ASUMIRÁ LA PRESIDENCIA INICIAL DE LA RED

Los estatutos aprobados fijan el domicilio social de la asociación en el Ayuntamiento de València y establecen que la ciudad ejercerá inicialmente la Presidencia de la RDU durante el primer periodo de dos años tras su creación. La Secretaría Técnica recaerá en la Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana, también durante esta primera etapa.

Este papel reconoce la labor de coordinación desarrollada por València durante la fase preparatoria de la red, en la que los destinos fundadores han trabajado de forma conjunta para consensuar el marco estatutario y avanzar hacia la constitución formal de la asociación.

Entre los fines de la RDU figuran visibilizar la relevancia del turismo urbano como motor económico y social, fomentar el intercambio de buenas prácticas, impulsar la innovación y las soluciones digitales aplicadas a la gestión turística, mejorar la competitividad de los destinos y promover la formación y profesionalización en ámbitos como el turismo cultural, el MICE, la digitalización y la sostenibilidad.

La red podrá desarrollar comisiones técnicas y grupos de trabajo, organizar congresos, seminarios y encuentros profesionales, publicar informes y estudios, participar en proyectos conjuntos nacionales e internacionales, impulsar herramientas tecnológicas comunes y promover de forma coordinada los destinos miembros.

CIUDADES FUNDADORAS Y FUTUROS MIEMBROS

La RDU estará integrada inicialmente por Barcelona, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, València y Zaragoza. Los estatutos prevén la incorporación de nuevos destinos urbanos que cumplan los criterios de admisión establecidos, entre ellos un volumen mínimo de pernoctaciones, población censada y plazas de alojamiento, con el objetivo de garantizar una base homogénea de ciudades con dimensión urbana y estructura turística consolidada.

Según la propuesta de acuerdo aprobada, "la adhesión de València a la RDU refuerza su participación en espacios de cooperación institucional orientados a construir un modelo turístico urbano más equilibrado, innovador, sostenible y compatible con la calidad de vida de la ciudadanía".