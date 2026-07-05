València afronta el verano con "buenas previsiones hoteleras" pese a la incertidumbre internacional

Archivo - Ciutat de les Arts i les Ciències - JORGE FRAILE - Archivo

VALÈNCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

València encara la temporada estival con unas perspectivas hoteleras superiores a las del pasado verano, después de cerrar un primer semestre con un balance positivo, según ha informado el consistorio en un comunicado, en el que subraya que las previsiones permiten afrontar la temporada estival "con optimismo" pese al contexto de "incertidumbre internacional".

Los principales indicadores del Sistema de Inteligencia Turística Focus reflejan una evolución marcada por un "crecimiento equilibrado" de la demanda, el aumento de la estancia media y la mejora de la rentabilidad del sector, consolidando el modelo de turismo sostenible por el que apuesta la ciudad.

Según el sondeo realizado por la Fundación Visit València, los establecimientos hoteleros de la ciudad cuentan ya con un 70,3 por ciento de habitaciones reservadas para el mes de julio, lo que supone 3,7 puntos más que en las mismas fechas del año pasado.

Todo apunta, además, a que agosto mantendrá también unos niveles "elevados" de ocupación. Las previsiones positivas se ven respaldadas también por los indicadores de demanda aérea. Según los datos de Focus, las búsquedas online de vuelos con destino València para viajar durante el mes de julio alcanzaron los 6,7 millones, un 14 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma el "interés creciente" por la ciudad en los mercados emisores internacionales.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación, Paula Llobet, ha señalado que estas previsiones llegan después de un primer semestre que confirma la "solidez" del turismo en València y la evolución de un modelo basado "en la sostenibilidad, el equilibrio y la generación de mayor valor añadido".

"Los datos muestran que la ciudad continúa mejorando sus indicadores turísticos sin necesidad de incrementar significativamente el número de visitantes, favoreciendo estancias más largas y un mayor impacto económico", ha apuntado.

Los datos disponibles del primer semestre reflejan una evolución positiva del turismo en València. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al periodo enero-mayo, junto con el sondeo hotelero elaborado por la Fundación Visit València para el mes de junio, muestran un destino que continúa creciendo "de forma equilibrada", con una mayor estancia media y mayor rentabilidad.

Entre enero y mayo, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 2.412.695, impulsadas principalmente por la demanda internacional, cuyas pernoctaciones crecieron un 15%, mientras que las nacionales descendieron un 5%. En ese mismo periodo, el número de viajeros se situó en 940.881, un 1,3% menos que el año anterior.

Sin embargo, la estancia media alcanzó las 2,56 noches, un 9,3% más, lo que refleja una mayor permanencia de los visitantes en la ciudad y una evolución "alineada con la estrategia de favorecer un turismo de mayor calidad y con un mayor impacto económico".

REDUCCIÓN EN PAÍSES BAJOS

Por mercados emisores, la evolución continúa siendo positiva en la mayoría de los países prioritarios para València. Destacan los incrementos registrados por Italia (+28%), Alemania (+20,1%), Reino Unido (+17,8%), Francia (+4,8%) y Estados Unidos (+2,3%), mientras que únicamente Países Bajos registra un descenso del 9,8%.

La mejora de la demanda tiene también su reflejo en los indicadores de rentabilidad hotelera. Entre enero y mayo, la ocupación media alcanzó el 78,6%, 6,6 puntos más que un año antes. El precio medio por habitación se situó en 114,61 euros, un 2,9% más, mientras que el RevPAR ascendió a 91,92 euros, un 14,6% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. Esta evolución positiva ha tenido continuidad durante el mes de junio.

A falta de la publicación de los datos oficiales del INE, el sondeo realizado por la Fundación Visit València refleja una ocupación hotelera del 89,8%, 2,3 puntos por encima de la registrada en junio del año pasado. Asimismo, el precio medio por habitación alcanzó los 147 euros, un 15% más, mientras que el RevPAR se situó en 132,3 euros, lo que supone un incremento del 18%.