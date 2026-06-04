València y Benidorm lideran la ocupación hotelera de la Comunitat en la segunda mitad de mayo con un dato cercano al 90%

Archivo - Imagen de archivo de Benidorm - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera media de la Comunitat Valenciana ha sido del 86,8 por ciento en la segunda mitad de mayo. València capital, con un 91,9%, y Benidorm, con un 89,3%, son las ciudades que han liderado la clasificación en este periodo.

Otras cifras son las de la provincia de Valencia (90,2%), la zona de Alicante Sur (84,8%), la Costa Blanca (83,5%) y la provincia de Castellón (77%), según los datos facilitados este jueves por la patronal turística Hosbec.

En un comunicado, la entidad ha resaltado que València y Benidorm son "impulsores" de un "buen inicio de temporada" y que "por crecimiento" destaca Castellón, que sube once puntos su ocupación hotelera respecto 2025.

"La buena climatología y el efecto refugio de españoles y sobre todo de europeos está detrás de estos buenos datos", ha apuntado Hosbec, que ha incidido en que "los británicos vuelven a ser los más fieles a la Comunitat, mientras que americanos destacan de nuevo como primer mercado internacional en la ciudad de València".

BENIDORM

En concreto, el municipio alicantino de Benidorm ha cerrado una "excelente segunda quincena de mayo, consolidando su fortaleza como principal destino vacacional de la Comunitat Valenciana y mejorando los registros del mismo periodo del año anterior".

La ocupación hotelera alcanzó el 89,3%, 2,5 puntos por encima del 86,8% registrado en la segunda mitad de mayo de 2025. "Este impulso ha permitido que el conjunto del mes se cierre prácticamente en los mismos niveles del pasado ejercicio, con una ocupación media del 86,2%", resalta Hosbec.

El mercado internacional "continúa siendo el gran soporte de la actividad turística en Benidorm, con una clara hegemonía del cliente británico" y, por categorías, los establecimientos de tres estrellas registran los mejores resultados, alcanzando un 91,6% de ocupación en la segunda quincena frente al 88,1% de 2025, y los de cuatro también mejoraron su comportamiento, situándose en el 88,5%, casi dos puntos por encima del año anterior.

Las perspectivas para el inicio de junio mantienen "la misma línea de fortaleza", ya que "las reservas ya confirmadas para la primera quincena se sitúan en el 86,3%, un volumen que anticipa la continuidad de una temporada turística muy sólida para la capital turística de la Costa Blanca, apoyada en la fidelidad de los mercados internacionales", según la patronal turística.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Por su parte, Hosbec ha apuntado que la Costa Blanca "ha ganado intensidad en la segunda quincena de mayo y cierra el mes con una evolución claramente positiva". La ocupación alcanza el 83,5%, casi cuatro puntos más que en el mismo periodo de 2025, situando la media mensual en el 80,9% frente al 78,4% del pasado año.

Y ha indicado que "el mercado español sigue siendo el principal soporte del destino, con un 43% de la demanda, tanto en los últimos días del mes como en el cómputo de mayo, mientras que Reino Unido consolida su liderazgo entre los mercados extranjeros con una cuota quincenal mayor al 18%". Bélgica, Países Bajos, Noruega e Irlanda completan un mapa turístico "muy diversificado que aporta estabilidad a la actividad hotelera durante todo el mes".

Dentro de este escenario, Alicante Sur "vuelve a situarse por encima de la media de la Costa Blanca y firma uno de los mejores registros del litoral valenciano". La zona alcanza una ocupación del 84,8% en la segunda quincena y cierra mayo con una media del 84,7%, más de cinco puntos por encima de 2025.

Además, el mercado nacional "gana protagonismo" hasta representar el 63% de la demanda tanto a nivel quincenal como mensual, "acompañado por una presencia internacional encabezada por Reino Unido y reforzada por mercados como Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos".

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas mantienen niveles "muy elevados" tanto en la Costa Blanca como en Alicante Sur, mientras que los establecimientos de tres "protagonizan las mayores mejoras respecto al pasado año, especialmente en Alicante Sur, donde avanzan más de diez puntos en comparación con mayo de 2025".

Las previsiones para junio mantienen el "optimismo", con reservas confirmadas del 77,1% en la Costa Blanca y del 79,1% en Alicante Sur, lo que anticipa, según Hosbec, un "inicio de verano con una demanda sólida y una tendencia favorable para el conjunto del destino".

VALÈNCIA CIUDAD Y PROVINCIA

Por su parte, la provincia de Valencia cerró una "excelente segunda quincena de mayo, alcanzando una ocupación hotelera del 90,2%, casi cuatro puntos por encima del 86,4% registrado en el mismo periodo de 2025". Este comportamiento permitió cerrar el mes con una media del 87,6%, mejorando en más de tres puntos el dato del año anterior (84,4%).

Según Hosbec, "la demanda se apoyó en un sólido equilibrio entre mercado nacional (43,9%) e internacional, con Reino Unido (8,4%), Alemania (6,4%), Estados Unidos (6,3%) e Italia (5,4%) como principales emisores extranjeros durante la segunda quincena del mes".

De acuerdo con la entidad, "la gran protagonista vuelve a ser València ciudad, que registró una ocupación del 91,9% en la segunda quincena y cerró mayo en un destacado 89,9%, cinco y cuatro puntos por encima de los niveles de 2025, respectivamente".

La capital "consolida", además, su "marcado perfil internacional". El mercado nacional representa ya menos de un tercio de las estancias (28,6% en la quincena), mientras que destacan Estados Unidos y Reino Unido, ambos con un 9,9% de cuota, seguidos de Italia (7,7%), Alemania (7,4%) y Países Bajos (6,2%).

Por categorías, los mejores resultados en los últimos 15 días del mes se concentraron en los establecimientos de tres estrellas, que alcanzaron el 97,5% de ocupación en la provincia y un "espectacular" 99% en la ciudad durante la segunda quincena. Los de cuatro también mostraron "un comportamiento muy sólido, especialmente en València, donde los establecimientos superaron el 92% de ocupación media".

Las perspectivas para junio continúan siendo "positivas", con reservas confirmadas que ya alcanzan el 82,7% en la provincia y el 82,5% en la ciudad, "manteniendo la tendencia de fortaleza que viene marcando el destino durante toda la temporada".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Finalmente, Hosbec ha resaltado que Castellón protagoniza "uno de los crecimientos más destacados del mes de mayo en la Comunitat Valenciana y confirma la tendencia positiva que ya se venía anticipando en los últimos meses".

La ocupación hotelera alcanza aquí el 77% en la segunda quincena, once puntos por encima del mismo periodo de 2025, lo que permite cerrar el mes con una media del 73,2%, ocho puntos más que el pasado año.

El mercado nacional "continúa siendo el gran soporte de la actividad turística", representando el 75,5% de la demanda durante el conjunto del mes. Sin embargo, también se aprecia una mayor aportación internacional, "especialmente del mercado británico", que aumenta su peso hasta el 5,8% mensual y alcanza el 7,4% en la segunda quincena. Francia, Alemania, Italia, Polonia y Rumanía completan una demanda extranjera "cada vez más diversificada y con mayor capacidad de aportar ocupación fuera de los periodos vacacionales tradicionales".

La "mejora" se traslada "de forma directa" a la planta hotelera, ya que los establecimientos de cuatro estrellas alcanzan una ocupación del 77,7% en la segunda mitad de mayo, frente al 65,6% registrado un año antes, mientras que la media mensual se sitúa en el 73,5%.

Según Hosbec, las perspectivas para junio "refuerzan este escenario de crecimiento". Así, las reservas ya confirmadas para la primera quincena alcanzan el 76%, "un nivel muy elevado para estas fechas y que apunta a que Castellón seguirá ganando protagonismo en el mapa turístico de la Comunitat Valenciana a medida que avance la temporada estival".