Catalá llama al pueblo valenciano a "unirse más que nunca" y a alzar "la voz ante los que nos quieren débiles"

La alcaldesa de València, María José Catalá, junto a los galardonados con los Honores y Distinciones de la Ciudad 2025, entregados por su ayuntamiento con motivo de la celebración del 9 d'Octubre. - Rober Solsona - Europa Press

El Ayuntamiento de València entrega los Honores y Distinciones con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha hecho este lunes "una llamada al pueblo valenciano para unirse ahora más que nunca, para levantarse ahora más fuerte que nunca y dibujar" el futuro con "cánticos de amor e himnos de paz" como señala el Himno de la Comunitat Valenciana. "Es lo que siempre nos ha caracterizado", ha señalado durante el discurso que ha ofrecido en el acto de entrega de Honores y Distinciones del ayuntamiento de la capital valenciana con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

Catalá ha recordado que el 9 d'Octubre se celebra "el nacimiento del pueblo valenciano, la fundación del Reino de Valencia de la mano del rey Jaume I" en 1238 y con él "los símbolos que definen" la "identidad, esencia y sentimiento compartido y colectivo de pertenencia" a este territorio.

"Setecientos ochenta y siete años después aún hoy hemos de levantar la voz frente a los que nos quieren débiles o sometidos", ha afirmado la primera edil, que ha considerado que la respuesta "frente a ese desprecio" recibido, tanto "de fuera" como "incomprensiblemente de dentro", es "la dignidad".

"La dignidad de un pueblo orgulloso de su historia, de su lengua y de sus símbolos, la dignidad de un pueblo que siempre se levanta", ha añadido María José Catalá, que ha precisado que su "fortaleza reside" en su "gente". "En nuestra capacidad de unirmos cuando más falta hace, de dar la mano y de reconstruir juntos lo que la adversidad rompe como hemos visto en el último año, ha apuntado también en alusión a la dana del 29 de octubre de 2024.

La responsable municipal, que ha ofrecido su discurso en castellano y valenciano, ha iniciado su discurso aludiendo también a ese temporal que devastó diferentes localidades de la provincia de Valencia y tres pedanías de su capital. Así, ha indicado que el 9 d'Octubre se celebra de nuevo "después de un año muy difícil" en el que "el pueblo valenciano ha mostrado su extraordinaria fortaleza".

"La riada nos golpeó de forma desgarradora, pero el pueblo valenciano respondió con determinación, solidaridad y esperanza y nos hemos levantado sin olvidar a los que no están", ha expuesto también en alusión a los más de 200 fallecidos por las riadas que provocó la dana de octubre del pasado año, "sin dejar a nadie atrás y con cicatrices" que aunque estén "forman parte de nuestra historia".

Catalá ha considerado, asimismo, que la fortaleza de los valencianos "también está en la inteligencia de mirar siempre adelante" y reinventarse. La primera edil, que ha vuelto a aludir en este punto al Himno de la Comunitat Valenciana --que conmemora ahora su centenario--, ha agradecido la respuesta de ayuda y apoyo que este pueblo recibió tras la dana.

"Nuestro himno es mucho más que una partitura, es el relato de la historia común del pueblo valenciano, el relato sonoro de la fortaleza de un pueblo que nunca se rinde y siempre se levante", ha remarcado la alcaldesa.

En este contexto, ha enmarcado también la entrega de Honores y Distinciones del ayuntamiento que preside coincidiendo con el 9 d'Octubre para "reconocer a personas y entidades que han ayudado a mantener viva la identidad" de los valencianos, a "defenderla pese a quien le pese" y a hacer más grande la Comunitat Valencia y su capital.

IDENTIDAD "PARA INSPIRAR Y HACERNOS MEJORES"

"Los galardonados hoy representan el amor por nuestra tierra, un amor que late y se expresa de formas diversas pero que tiene algo en común, identidad", ha manifestado. Así, ha ensalzado la capacidad de todos los distinguidos "para inspirar y hacernos mejores como sociedad". "Todos han contribuido a la grandeza de València", ha insistido. "Todos los galardonados hoy representan la identidad y la fortaleza del pueblo valenciano", ha apostillado.

Catalá ha repasado parte de la biografía y trayectoria profesional de cada uno de ellos y así los méritos que les han llevado a ser distinguidos. La alcaldesa, que ha presidido el acto, ha entregado los reconocimientos junto al concejal de Cultura, José Luis Moreno.

La Medalla de Oro de la Ciudad se ha entregado al Colegio Oficial de Enfermería de València, fundado hace 122 años, "desde la premisa del servicio a la sociedad". La Medalla de Plata se ha concedido al Insigne Capítul de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, entidad heredera de la institución o milicia creada por el rey Pere II de València (IV de Aragó) en 1365 para escoltar a la Reial Senyera.

Además, se ha reconocido a Luis Miralles como Hijo Predilecto en reconocimiento a sus 30 años de "trabajo incansable" con Casa Caridad, al igual que a Antonio Bellido, por su contribución a la difusión y mantenimiento de la fiesta de Sant Bult. La catedrática de Conservación y Restauración de la Universitat Politècnica de València (UPV) Pilar Roig y la periodista María Consuelo Reyna, primera mujer en España que llegó a la dirección de un periódico de gran tirada (Las Provincias), han sido nombradas Hijas Predilectas de València.

A título póstumo ha sido reconocido como Hijo Predilecto de esta ciudad el presentados valenciano Joaquín Prats. Su viuda, Marianne Sandberg, ha recogido esta distinción. El autor de la música del Himno de la Comunitat Valenciana, José Serrano, ha sido distinguido a título póstumo como Hijo Adoptivo de València. Su nieta, Isaura Navarrete Serrano, ha recogido la distinción.

También como Hijo Predilecto y a título póstumo se ha reconocido a

Claudio Gómez Perretta, ingeniero coautor del Plan Sur, la obra que permitió desviar el cauce del río Túria por el sur de la ciudad. Su hijo, el arquitecto Julio Gómez-Perretta, ha recogido el galardón.

La primera Defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de València, Teresa Navarro Ferreros, ha sido reconocida, a título póstumo también, Hija Adoptiva. Su hermana Encarnación ha recogido esta distinción. Además, también ha sido nombrado Hijo Adoptivo el escritor Max Aub. Su nieta, Teresa Alvares Aub, ha recogido este honor.

A título póstumo se ha reconocido además, también como Hijo Adoptivo, la labor de Vicent Torres Castejón, doctor en Economía y profesor de Urbanismo sostenible, como miembro del tejido asociativo de la ciudad desde organizaciones ecologistas y vecinales. A estas distinciones se suma la entregada, también como Hijo Adoptivo al comisario y crítico de arte Javier Molins.

"VOCACIÓN DE SERVICIO Y HUELLA IMBORRABLE"

En nombre de todos los distinguidos, la hija de Joaquín Prats, Alejandra Prats, ha asegurado que recibir el reconocimiento de València "es sin duda uno de los mayores honores que alguien pueda alcanzar", además de resaltar "el compromiso, la vocación de servicio y la huella imborrable de quien trabaja día a día para hacer una ciudad mejor".