Catalá señala que la nueva normativa de pisos turísticos reduce el impacto de la sentencia sobre la moratoria

La alcaldesa de València, María José Catalá, en una reciente comparecencia ante los medios de comunicación. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha asegurado este viernes que la nueva normativa para regular los apartamentos turísticos con que cuenta esta ciudad reduce la "incidencia o el impacto negativo" que podría tener la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula parte de la moratoria aprobada por el consistorio que paraliza la concesión de licencias para alojamientos de este tipo.

Así, la primera edil ha señalado que las consecuencias de esa decisión judicial, conocida este jueves, son menores por "tener ya la normativa" para regular los apartamentos turísticos "finalmente aprobada". La responsable municipal ha agregado que "la parte positiva" es que la capital valenciana cuenta "ya" con "una legislación que es una de las normativas más exigentes de toda España" para controlar los apartamentos turísticos.

El Ayuntamiento de València aprobó en el pleno ordinario del pasado mes de marzo, con el sí del equipo de gobierno de PP y Vox y el no de la oposición que forman Compromís y PSPV-PSOE, la nueva normativa para regular los apartamentos turísticos en esta ciudad. En concreto, se dio el visto bueno a la aprobación definitiva de la modificación puntual de la ordenación pormenorizada de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València 'Regulación de los usos terciarios hoteleros'.

María José Catalá ha hecho estas declaraciones tras su visita al inicio de los trabajos de asfaltado de la pedanía de Castellar-l'Oliveral, preguntada por la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV que ha anulado parte de la moratoria municipal referida a esos alojamientos.

La alcaldesa ha subrayado que la normativa sobre apartamentos turísticos aprobada por el pleno del consistorio el mes pasado "está dirigida totalmente" a lograr "una ciudad de residentes y no una ciudad desbocada" por lo que respecta a los "apartamentos turísticos como el anterior gobierno --local, de Compromís y PSPV-- había permitido" por "no tener normativas" y posibilitar que "proliferaran" esas residencias temporales "sin ninguna regulación".

"Al tener esa normativa ya aprobada, la sentencia --del TSJCV sobre la moratoria-- no tiene la incidencia o el impacto negativo que, evidentemente, podría tener de no tener ya la normativa finalmente aprobada", ha insistido la responsable municipal.

Catalá ha añadido que ese fallo judicial "solo afecta a parte de la moratoria" y ha recordado que el Ayuntamiento tiene "intención de recurrirla".

Con todo, la alcaldesa ha reiterado que hay que tener en cuenta que "hoy la ciudad" de València "tiene una normativa aprobada de forma clara", una norma que "está en vigor" y "limita" el número de apartamentos turísticos. Así, ha comentado que se establece un porcentaje como límite y para garantizar que prime un "porcentaje mayoritario en todos los barrios de la ciudad" para garantizar las viviendas para residentes y el comercio tradicional.

"ES DE APLICACIÓN"

Preguntada por la entrada en vigor de esa nueva normativa para regular los apartamentos turísticos tras su aprobación en el pasado pleno, María José Catalá ha manifestado que "es de aplicación".

El concejal de Urbanismo y Licencias, Juan Giner (PP), que ha acompañado a Catalá en su visita a Castellar-l'Oliveral, ha añadido que esa normativa "se publicará en el BOP --Boletín Oficial de la Provincia-- y entrará en vigor a los quince días de su publicación" en este documento.

Giner ha resaltado, asimismo, que la sentencia del TSJCV sobre la moratoria "no es firme", tras lo que ha indicado que de este modo "se pueden acompañar los plazos sin ningún problema".

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de València, el edil portavoz del ejecutivo municipal y del PP en el consistorio, Juan Carlos Caballero, ha hablado también de este fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Preguntado por ese asunto Caballero ha repetido que la sentencia "no es firme" y que se está estudiando "la posibilidad de presentar un recurso". Además, ha agregado que "tampoco entra sobre el fondo de la cuestión", referido al "objetivo de frenar la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad de València".

"Nosotros seguimos trabajando con un objetivo claro: proteger a la ciudad para que sea fundamentalmente y esencialmente de los vecinos. Por eso hemos aprobado una normativa que es la más restrictiva de España en cuanto a los apartamentos turísticos", ha insistido el edil.

"Queremos que se proteja a la ciudad, para que sea para los vecinos. Queremos barrios llenos de vida, llenos de comercios, llenos de ciudadanos de la ciudad de València. Por tanto, limitamos la presencia de los apartamentos turísticos", ha apostillado el portavoz del gobierno local.

"PARA FRENAR"

Juan Carlos Caballero ha añadido que esa labor se lleva a cabo en este mandato "para frenar algo que motivó el gobierno anterior" de "Compromís y PSPV" en "2019: el cambio de la normativa" para dar paso a "la ciudad Airbnb permitiendo la conversión de los bajos comerciales en apartamentos turísticos".

El concejal ha asegurado que ahora "el objetivo del Ayuntamiento de València es poner coto a los apartamentos turísticos" y ha repetido que por eso se ha aprobado "la normativa más restrictiva de toda España".