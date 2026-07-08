València cierra los Gay Games con 19.000 medallas entregadas y más de un 90% de ocupación media en la ciudad - VISIT VALÈNCIA

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha cerrado la XII edición de los Gay Games, que se han desarrollado en ella entre el 27 de junio y el 4 de julio, "con éxito", con 19.000 medallas entregadas y más de un 90 por ciento de ocupación media, según han informado desde el ayuntamiento de la capital valenciana y desde la Fundación Visit València en sendos comunicados.

Igualmente, han apuntado que de este modo España "cierra la edición con mayor participación nacional de la historia" y "sube al podio en disciplinas deportivas como ajedrez, vóley playa, baloncesto, atletismo, natación, aguas abiertas y las pruebas de 5K y 10K".

La despedida de este evento deportivo y cultural, de carácter internacional, se llevó a cabo el pasado sábado en las instalaciones de la Fonteta.

En los Gay Games celebrados en València se han reunido más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades, con el apoyo de 800 personas voluntarias.

"València ha demostrado que es una ciudad abierta y perfectamente preparada para acoger grandes acontecimientos internacionales. Durante nueve días hemos sido la capital mundial del deporte y la diversidad. Y lo hemos sido con mucho orgullo", ha afirmado la edil de Igualdad y Deportes en la ciudad, Rocío Gil.

En el plano deportivo, la competición ha repartido más de 10.200 medallas de participación y cerca de 9.000 medallas competitivas de oro, plata y bronce en las 39 disciplinas disputadas, dos de ellas de exhibición.

España ha sido con este evento desarrollado en València el cuarto país con mayor representación de las 81 nacionalidades presentes y ha alcanzado el récord histórico de participación nacional en esta cita, han remarcado el consistorio y Visit València.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Asimismo, han apuntado que la programación cultural ha acompañado la competición durante toda la semana. El punto de encuentro o meeting point de los Gay Games, ubicado en el Tramo III del Jardín del Turia, ha llegado a las 18.000 visitas con actividades como el ciclo de 'Charlas Orgullosas' y el desfile 'Queer Fashion Show'.

Además, el festival de cine queer 'Pride in Motion' ha reunido a alrededor de 240 personas a lo largo de la semana. La ceremonia de apertura congregó a 13.500 personas y la de clausura a 7.000.

"Los Gay Games XII en València han superado todas las expectativas y se han consolidado como un evento deportivo, cultural y social que ha convertido a la ciudad en un referente internacional de la diversidad, la inclusión y el respeto", ha expuesto el presidente de la Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana (AVEGAL), Juan Velasco.

OCUPACIÓN HOTELERA

Los resultados recabados por la Fundación Visit València cifran en un 91,6 por ciento la ocupación media en la ciudad durante las nueve noches que ha durado el evento.

La entidad ha asegurado que este dato "supera con creces la primera estimación (76,1%) y ratifica el éxito de los València Gay Games". La ocupación durante la semana del evento se mantuvo por encima del 85 por ciento.

El Ayuntamiento y Visit València han indicado que destacaron los fines de semana, en los que los datos ascendieron hasta el 95,1 por ciento durante el primero y hasta el 93,2 por ciento durante el segundo.

Los días laborables los datos "también mejoraron las primeras estimaciones, puesto que se alcanzó un promedio del 89,6 por ciento durante la semana laboral".

Por lo que respecta a los precios, han señalado que la tarifa media se situó en torno a los 173 euros. El primer fin de semana se situó en torno a los 198 euros por noche, mientras que en el segundo la tarifa media alcanzó los 185 euros. Durante la semana el precio promedio se mantuvo en 159 euros.

PROMOCIÓN

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones en València, Paula Llobet, ha valorado estos resultados. "Los esfuerzos realizados en la promoción de los Gay Games, que se remontan hasta hace más de un año con campañas y viajes alrededor del mundo, han conseguido superar todas las expectativas", ha afirmado.

"Hoy en día València también pasará a ser conocida por haber acogido una de las ediciones más multitudinarias de los Gay Games", ha asegurado Llobet.

Desde las entidades municipales han remarcado que el evento "ha atraído las miradas del mundo entero, puesto que ha contado con más de 180 periodistas acreditados de medios locales, nacionales e internacionales".

Además, se han colocado más de 80 mupis por la ciudad de València, así como cartelería en el aeropuerto de Manises y en la estación Joaquín Sorolla.

La fachada del ayuntamiento de la capital valenciana ha lucido iluminada toda la semana con los colores de la bandera arcoíris, como "signo de celebración y bienvenida a la ciudad", han afirmado desde la organización del encuentro.

CULTURA VALENCIANA

Igualmente, han apuntado que estos juegos "han tenido un sello valenciano, con una decena de exhibiciones de cultura local a lo largo de toda la semana".

Así, han hablado de la presencia de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano, en la apertura y en la clausura; de la participaron de representantes de grupos de folklore y danza valenciana en la inauguración y acompañando la entrada de las delegaciones internacionales.

Del mismo modo, la 'dolçaina' acompañó el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terremoto en Venezuela. Y el Grup de Danses de Guadassuar (Valencia), junto a Choriza May, actuó en el evento.

En el momento conmemorativo, la danza valenciana estuvo presente con la interpretación del 'Velatori de Tavernes' por parte del Grup de Danses de Moncada (Valencia).

DEPORTES LOCALES

El programa deportivo incluyó exhibiciones de deportes locales como el colpbol en el Polideportivo de Natzaret y la pilota valenciana en el Trinquet de Pelayo.

En los premios, los deportistas recibieron medallas falleras elaboradas por 1700 Indumentaria, con el acompañamiento musical de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera.

"El legado de los Gay Games consiste en que las personas del colectivo local y la ciudadanía descubran y se enamoren del evento y sus valores, pero también gente de todo el mundo aprenda a jugar a pilota y a colpbol", ha desde la organización Jon Landa.

DOS INCIDENTES

Desde el Ayuntamiento y Visit València han añadido que durante la celebración de los juegos se registraron dos incidentes. El primero, la noche del 27 de junio en el entorno del Estadio Ciutat de València, con la colocación de carteles para el boicot del evento, durante la ceremonia de apertura. Y El segundo, en la madrugada del 2 al 3 de julio, cuando algunas de las instalaciones deportivas municipales que albergaban competiciones amanecieron con actos vandálicos, como pintadas y cerraduras bloqueadas.

Ambas partes han remarcado que "la rápida actuación municipal y del tejido asociativo deportivo permitió realizar la jornada tal y como estaba prevista". Tanto la Fundación Deportiva Municipal como los gestores de las instalaciones han denunciado los hechos y han puesto toda la documentación a disposición de las autoridades pertinentes.