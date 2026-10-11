València conocerá el martes a las falleras mayores de 2027 en la tradicional Telefonada

Archivo - La fallera mayor de València 2026, la joven Carmen Prades Gil, en su entrada al hemiciclo municipal para su proclamación - JCF - Archivo

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia, Mª José Catalá, anunciará el próximo martes 13 el nombre de las falleras mayores de València del ejercicio 2027. Como es tradición, se lo comunicará por teléfono desde el hemiciclo municipal.

Las elegidas saldrán de las 26 candidatas (13 adultas y 13 infantiles) seleccionadas el pasado 26 de septiembre en la gala celebrada en el Roig Arena. Serán las máximas representantes del mundo fallero y ambas serán proclamadas como tal al día siguiente, el miércoles 14, detalla el consistorio.

En concreto, Catalá presidirá el martes, a partir de las 19 horas, el pleno extraordinario de la Junta Central Fallera (JCF) que se celebrará en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Posteriormente, acompañada por el concejal de Fallas, y presidente de la JCF, Santiago Ballester, se trasladará al hemiciclo municipal.

Allí, en una asamblea extraordinaria de presidentes y presidentas de falla, la primera edil leerá el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de València, a quienes directamente comunicará su elección por teléfono.

En primer lugar, la alcaldesa nombrará y felicitará a la fallera mayor infantil de València. Minutos después saludará y dará la enhorabuena a la fallera mayor de València. Las dos se dirigirán, por primera vez, al mundo fallero, que el miércoles las proclamará como sus máximas representantes.

Con la tradicional Telefonada y la posterior Proclamación de las falleras mayores de València 2027, comenzará el nuevo ejercicio fallero. En este acto solemne, que también se celebrará en el hemiciclo municipal, estarán presentes las falleras mayores de este año, Carmen Prades y Marta Mercader.

RETRANSMISIÓN EN À PUNT

La radiotelevisión valenciana À Punt retransmitirá en directo la llamada y la proclamación de las falleras. El martes y el miércoles, el magacín de las tardes 'Està passant CV' se vestirá de fiesta para seguir el nombramiento.

El programa que presenta Maria Domínguez conectará el martes en directo a partir de las 16.45 horas para trasladar el ambiente festivo que rodea la llamada de la alcaldesa de València a las dos afortunadas, que se producirá a partir de las 19.15 horas.

El periodista Ferran Cano contará en directo desde el plató lo que suceda en el momento del nombramiento, mientras los reporteros David Torres, Gema Mirón, Patricio Ortiz, Carla Rodríguez, Pablo Moreno y Berta Bàidez seguirán de cerca lo que ocurra en sus casas y casales en el momento de desvelarse el nombre de las nuevas falleras.

Al día siguiente, 'Està passant CV' volverá a desplazar sus equipos y reporteros a partir de las 18.30 horas para contar en directo la proclamación. Ampa Caballero estará en el interior del hemiciclo para presentar, a partir de las 19.30 horas, a las dos elegidas y a las componentes de las cortes de honor con sus mejores galas de indumentaria valenciana. Este espacio contará con invitados especializados en fiestas para analizar las dos jornadas de ambiente fallero.