València contará con un centro integral para la prevención de la violencia de género

La unidad Gama de la Policía Local tiene bajo su protección a 1.339 víctimas, desde menores, cada vez más jóvenes, a ancianas

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este martes las nuevas instalaciones de la unidad Gama de la Policía Local en la calle Santa Cruz de Tenerife. El grupo está especializado en la prevención, atención y protección personalizada de las mujeres víctimas de violencia de género. Las naves ahora rehabilitadas, construidas en 1942, formaban parte del antiguo cuartel de la Aviación y, a partir del próximo mes de octubre, albergarán un centro integral para la prevención de la violencia de género.

"Estamos en la fase final de la adecuación de estas instalaciones para la unidad Gama, un grupo especializado que tiene la Policía Local de València desde hace 20 años, pionero en España para atender a las víctimas de violencia de género", ha destacado la alcaldesa, que ha señalado que actualmente la unidad tiene adscritas bajo su protección a un total de 1.339 víctimas, de las que 884 son mujeres.

"Estas nuevas instalaciones no son sólo un paso más en cuanto a generar más confianza y hacer más fácil un paso difícil, que es el que da una mujer víctima de violencia de género cuando hace una denuncia; sino que tienen un segundo objetivo, convertirse también de forma pionera en España en un centro integral de atención a las víctimas de violencia de género", ha explicado la alcaldesa.

Catalá ha añadido que este centro quiere "atender a una víctima cuando llega" y también "hacer un tratamiento de datos adecuado para intentar prevenir y para intentar detectar conductas y adelantarse a esas lamentables circunstancias que se dan cuando una mujer es agredida".

La alcaldesa ha destacado los proyectos europeos en los que participa la Policía Local de València y las herramientas que tiene a su disposición la ciudadanía, "como la aplicación de la inteligencia artificial a través de un chat, el AinoAid, para mejorar y familiarizar a la víctima con una herramienta fácil, totalmente anónima, e intentar ayudarle en esos primeros pasos".

Para la primera edil, este centro "nos va a ayudar además a adelantarnos, a prevenir, a hacer un tratamiento de datos adecuado y a intentar seguir trabajando para erradicar esta lacra de la sociedad que es la violencia sobre la mujer". "Si hay un servicio público por excelencia, es el de proteger a las personas vulnerables y creo que aquí se hace un excelente trabajo", ha concluido.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

El Ayuntamiento ha destinado más de 600.000 euros en las nuevas dependencias policiales, que cuentan con una superficie útil de 350 metros cuadrados. La sede del equipo Gama consta de una única planta, compuesta por una sala recepción y una de espera, tres despachos grandes, comedor, zona briefing, coworking, aseos y cuarto de limpieza.

La unidad Gama está compuesta por 30 agentes, que desempeñan un trabajo con "criterios de calidad y eficiencia en los estándares del seguimiento, para evitar, en la medida de lo posible, cualquier riesgo para la víctima y sus hijos e hijas". Ello les ha permitido tener un "prestigio y reconocimiento" a nivel nacional e internacional desde sus inicios en el año 2003. En poco más de dos décadas, esta unidad ha prestado 28.400 atenciones en materia de violencia de género.

La comisaria responsable de la unidad Gama, Estefanía Navarrete, ha explicado que desde este cuerpo especializado "lo que pretendemos es ayudar de una forma integral a la víctima en tres niveles, psicológico, jurídico y, por supuesto, policial. Lo que queremos dar precisamente en este centro es esa triple atención en una sola intervención para que la víctima no resulte doblemente victimizada".

PERFIL

Sobre el perfil de las víctimas, la comisaria Navarrete ha explicado que "cada vez son más jóvenes, pero porque cada vez comienzan más pronto las relaciones de afectividad. Hay jóvenes desde los 15 años hasta mujeres ancianas que llevan sufriendo la violencia toda su vida y ahora se han decidido dar los pasos cuando ven que hay una política de ayuda que les permite salir de ahí".

"Las situaciones son complejas y cada víctima diferente y tiene unas necesidades diferentes", ha concluido la responsable de la unidad Gama.

Las intervenciones en materia de violencia de género ocupan el segundo puesto en número de detenidos, después de los arrestados por delitos contra la seguridad vial y quintuplica el tercero de los conceptos de detención, que son los delitos contra el patrimonio.

En el primer semestre del año 2025, la Policía Local de Valencia ha detenido a 285 personas, de las que 203 lo han sido por violencia de género. De los 285 arrestados, 77 han sido detenidos por el grupo Gama. Los agentes han realizado 6.842 vigilancias de riesgo de víctimas de violencia de género, lo que representa una media de 885 vigilancias al mes.

Sobre los datos, la alcaldesa ha señalado que "es verdad que posiblemente la Policía Local de València sea muy accesible y este trabajo sirva para que haya muchas más denuncias y más detenciones". Asimismo, ha subrayado la importancia de la denuncia y ha calificado de hecho "muy significativo y muy importante" que se denuncie porque "hay una gran barrera de miedo; de falta de confianza; de desconocimiento; de qué herramientas puedes disponer, de cómo te van a acompañar y creo que aquí se hace un buen trabajo".