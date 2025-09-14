València contará con una nueva oficina de turismo modular y autosuficiente en la playa de las Arenas - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha lanzado la licitación para el suministro e instalación de una nueva oficina de información turística en la playa de las Arenas, concebida como una construcción prefabricada modular, autosuficiente y con capacidad de trasladarse a otras ubicaciones en el futuro.

La oficina se instalará inicialmente junto al vallado del balneario de Las Arenas, en el ámbito de la línea marítimo-terrestre, en una ubicación "estratégica" que "permitirá mejorar la atención a los visitantes que llegan a uno de los puntos más concurridos de la ciudad", ha indicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha destacado que esta actuación "responde al compromiso de ofrecer un servicio turístico de calidad, cercano y sostenible, en un enclave emblemático como es la playa de València".

El nuevo módulo prefabricado estará diseñado con criterios de autosuficiencia y sostenibilidad, lo que "permitirá su adaptación a las exigencias medioambientales y a los principios de economía circular impulsados por la Unión Europea". Además, gracias a su carácter modular y transportable, podrá reubicarse en función de las necesidades futuras del servicio de información turística.

Llobet ha señalado que "esta oficina no solo ofrecerá un espacio de atención moderno y accesible, sino que también se enmarca en la estrategia de turismo inteligente de València, en la que la innovación, la sostenibilidad y la proximidad al visitante son elementos clave".

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.