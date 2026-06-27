València se convierte en la capital del deporte y la diversidad con la inauguración de los XII Gay Games

Varias personas durante la manifestación del Orgullo LGTBIAQ+, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Gay Games XII València 2026 han sido inaugurados esta tarde en el estadio Ciutat de València, donde más de 13.500 personas han acudido a esta cita para dar la bienvenida al mayor acontecimiento de la diversidad y el deporte en la ciudad. Así, se ha dado el pistoletazo de salida a una "semana histórica" para València, que acoge por primera vez esta cita internacional con más de cuarenta años de tradición.

La gala ha arrancado a las 19.30 horas con el tradicional desfile de las delegaciones internacionales participantes. Uno de los primeros sellos propios de esta edición especial ha sido la participación de representantes de grupos de folklore y danza valenciana acompañando la entrada de las delegaciones.

Así, más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades distintas han accedido al terreno de juego del estadio precedidos por una representación de la cultura local, en un gesto simbólico del arraigo de los juegos y de bienvenida de la sociedad valenciana a todas las personas participantes, tal como ha subrayado el consistorio a través de un comunicado.

A continuación, Choriza May, el Grup de Danses de Guadassuar y Soraya han subido al escenario para dar la bienvenida a las personas participantes y celebrar la inauguración de los juegos con actuaciones especiales.

En la inauguración ha intervenido una representación del Comité Organizador local para dar la bienvenida a la ciudad de València, "fundada hace casi 2.000 años y bautizada como 'Valentia': la valiente, la fuerte". "Así somos nosotros: un grupo de personas valientes que, junto con la ciudad, hemos trabajado incansablemente para llevar a cabo este evento y lograr que sea el mejor posible", ha señalado Jon Landa Diestro, miembro del equipo de GGVLC26.

"Las personas LGBTQIA+ pertenecemos al deporte, y el deporte nos pertenece tanto como a cualquier otra persona. Seamos referentes para las generaciones venideras y para quienes luchan ahora por que se reconozca su lugar en el deporte", ha concluido.

Además, la ceremonia también ha contado con la intervención de los presidentes de la Federación Internacional de Gay Games, Jan Schneider y Sophia Goodner-Rodriguez, en unos discursos inspiracionales para hacer un reconocimiento a décadas de lucha por la igualdad y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

Uno de los momentos más destacados ha sido la entrada de la bandera del Comité Organizador Local, portada por representantes del Comité Organizador local, y de la bandera de la Federación Internacional de Gay Games, llevada por miembros de su directiva. Ambas han entrado al ritmo del himno oficial del evento interpretado por la Banda per la Diversitat, formada por Pride Bands Alliance y, en esta ocasión, por la Banda Sinfónica de la UPV.

La ceremonia también ha contado con un emotivo homenaje común a Thomas F. Waddell, atleta y activista LGBTQ+ estadounidense, impulsor de los Gay Games en San Francisco en el año 1982. La velada se ha desarrollado, a su vez, con más presencia musical gracias a la actuación de Fruela, Mia Collado y Loryrocks. Tampoco ha faltado el tradicional Rainbow Memorial Relay, un acto en el que se ha simbolizado la incorporación de València, como ciudad sede de los juegos, a las anteriores ciudades anfitrionas en el recuerdo y homenaje a aquellas personas del colectivo que ya no están.

En este acto ha tenido especial protagonismo la simbología representativa de las identidades y orientaciones sexuales. La noche ha estado amenizada por la actuación del Coro de Gay Games XII València 2026, compuesto en esta edición por el Cor a Cor de València y el Gay Men Chorus of Washington DC. Asimismo, una representación de los atletas, árbitros y voluntarios han protagonizado los tradicionales juramentos previos a la competición, poniendo en valor el compromiso y respeto a los principios Gay Games y del deporte en esta edición.

El espectáculo de Pride Cheerleading Association ha dado paso al broche de oro de la noche: la actuación de Mónica Naranjo, seguida de la llegada simbólica de la llama y la declaración oficial de inauguración de esta edición, coronada por un ramillete colorido de fuegos artificiales de la Pirotecnia Vulcano. DJ Suri ha sido el encargado de cerrar la ceremonia de inauguración con una actuación musical que celebra la llegada de los Gay Games y del día internacional del Orgullo a la ciudad de València.