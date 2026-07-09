València se convierte en el escenario de 'La dona invisible', un 'Puñales por la Espalda' "a la valenciana"

Un momento del rodaje de 'La Dona invisible' en la Feria de Muestras de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

València se ha convertido en el escenario de la película 'La dona invisible', un proyecto encabezado por la actriz y directora valenciana Cristina Fernandez Pintado, que redescubre la comedia negra de misterio a través de la calles de la ciudad. Se trata de un 'Puñales por la Espalda' "a la valenciana" que muestra la realidad de dos mujeres "fuera del encuadre" habitual del cine.

Así se ha expresado este jueves la directora de la película durante el rodaje en Feria València. La también actriz y coreógrafa ha destacado que se hace un "retrato perfecto de la Comunitat Valenciana, a través de un recorrido por toda València". Para Fernández Pintado, "poder mostrar parte de nuestra cultura, de nuestra lengua, es muy importante".

El largometraje narra la historia de una limpiadora rumana amante de las novelas de misterio y una becaria que investigan la muerte de una funcionaria en la Conselleria en la que trabajan. Protagonizada por Mona Martínez y Victoria Oliver, completan el reparto de este relato de misterio Sílvia Abril, Lorena López, Amparo Fernández y César Tormo.

La directora y actriz de series como 'L'Alqueria Blanca' o 'La promesa' renombra la película como un 'Puñales por la Espalda' "a la valenciana", destacando la ironía dentro del género negro. También ha señalado la importancia de la ciudad de València como escenario para su proyecto por el valor de sus equipos, que son "fantásticos", unos escenarios "naturales y no naturales, y un talento que son innegables".

A través de tópicos valencianos, sobre el funcionariado, el poder o la inmigración, la película lleva al espectador a "aprender a mirar mejor" las vidas de las protagonistas y a su vez de su entorno, para "dar visibilidad" a aquellas realidades dentro de los sectores "más precarios".

Dentro de este género, este largometraje que se enfoca en la ironía y lo humorístico de la vida, la directora ha puesto de manifiesto el "poder de la ficción" y la relación que se ha de encontrar con el humor para "quitar profundidad" a las cosas y poner "un punto de luz a una vida oscura".

En la historia, ambas protagonistas representan identidades "desde los prejuicios de clase", las dos son personas "invisibilizadas" y se encuentran en puestos de trabajar "precarios", que "en general se abordan desde otro punto de vista" en el cine.

En cuanto a esto, Mona Martínez y Victoria Oliver, las protagonistas de esta comedia negra han afirmado que cuando sales del cine "vas a mirar de otra forma" a las personas, los sectores y los estigmas que se visibilizan en el largometraje. Por ello, la directora valenciana ha asegurado que "la parte que más debería de escocer, por lo menos como sociedad, es la de ser capaces de abrir la mirada, de poder cambiarla".

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

La película también plantea ese encuentro intergeneracional entre "un punto de salida y un punto de entrada" en la vida laboral, en el que "de repente" se crea una amistad. "Creo que es algo importante y que puede producir un efecto contagio o por lo menos que se vea la vida de forma diferente a través de unos ojos que son más jóvenes, que ven la vida de otra manera y que viene pidiendo otras cosas", ha señalado Fernández Peinado.

"Esa visión de mi generación, en este caso, una que se estanca un poco y otra que viene hacia adelante, al final yo creo que se forma una unión muy enriquecedora y que a mí me encantaría que me pasara así", ha relatado la directora.

La directora valenciana ha expresado que las protagonistas "son como dos polos opuestos que acaban bebiendo cada una de lo que le falta y de lo que tiene la otra y se acaban complementando, a pesar de ser muy diferentes".

"El personaje de Belle --interpretado por Victoria Oliver-- está lleno de curiosidad por la vida y no le hace juicio a nadie, tampoco sobre sí misma. Le abre las puertas a Mihaela, cura heridas y abre puertas y ves esa ilusión y también te planteas como espectadora si eso puede cambiar el mundo".

UN AGATHA CHRISTIE "REVISITADO"

El director general de Atresmedia Cine, Jaime Ortiz de Artiñano, que junto a The Fly Hunter y La Terraza Films, forma parte de la producción de la cinta, ha confesado a Europa Press que ya en el primer contacto con el proyecto les "encantó". "Es una comedia muy divertida, con una apuesta visual muy atractiva y en valenciano. Nos parece un proyecto que podemos llevarlo a que tenga éxito en toda España".

Ortiz ha denominado 'La dona invisible' como un "Agatha Christie revisitado, llevado a la comedia y con un tono muy local, de crítica muy mordaz y muy divertido, con mucha ironía". Y ha resaltado la "apuesta visual" que ha hecho Fernández Peinado, "llena de color e innovadora", que desde su punto de vista, "ayudará a vender la propuesta".

Asimismo, el productor ha destacado que la relación entre dirección, guionistas y producción ha sido "fantástica". "Tanto la productora como la directora han tenido todo clarísimo desde el principio, son súper profesionales y es una maravilla trabajar con ellos", ha resaltado, al igual que lo ha hecho con el equipo valenciano.

Como director general de Atresmedia Cine, ha subrayado que la ciudad está preparada para acoger este tipo de proyectos: "El valor de producción que estamos consiguiendo, con la financiación disponible, es estupendo".

Finalmente, ha confesado que desde la productora "en función de los proyectos" que encuentren, les gustaría desarrollar una película al año o cada dos años en la ciudad del Túria. Sin embargo, señala que depende de los proyectos que encuentren: "Nos ha costado encontrar una película para rodar en València, pero con este proyecto estamos muy contentos".