València crea una ruta literaria sobre Maria Beneyto con doce puntos señalados de su biografía

València crea una ruta literaria sobre Maria Beneyto con doce puntos señalados en su biografía. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento de la capital valenciana ha creado una ruta literaria y urbana dedicada a la escritora Maria Beneyto, nacida en esta ciudad y una de las poetisas más insignes de la València del siglo XX, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La ruta ha sido confeccionada por Alexandre Bataller Català, profesor de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universitat de València. Este recorrido cuenta con doce puntos destacados por medio de los cuales se recorren paisajes, momentos y vivencias de la escritora de 'La dona forta'. La mayor parte de estos enclaves está en los distritos de Ciutat Vella y L'Eixample, donde transcurrió su vida.

El itinerario empieza en la plaza de Maria Beneyto, la plaza que el Ayuntamiento le dedicó en 1997 y donde se encuentra también la biblioteca municipal que lleva su nombre. En este punto la ruta invita a escuchar el poema 'Ciudad', una observación de València como espacio de vida colectiva.

El segundo punto de la ruta está en la calle del Marqués de Caro, donde se encontraba el antiguo Cine Museo, que ella retrata en la novela 'El río viene crecido'. En la calle del Moret se encuentra el tercer punto del itinerario y la casa natalicia de la poetisa, que ella describe en "Un dels motius".

En las Alameditas de Serranos está el cuarto enclave de la ruta, un lugar muy querido por la escritora (València 1920-2011) que evoca en 'Niños de las Alameditas de Serranos'.

En la calle de la Batlia está el siguiente punto del itinerario, una casa donde ella residió cuando era joven y que recuerda en un poema que lleva por nombre la dirección de la casa: 'Calle de la Bailía, número uno'.

El refugio antiaéreo que había en los jardines del Palau de la Generalitat recuerda a la autora los bombardeos de València durante la Guerra Civil. 'Ciutat bombardeada' es el poema asociado al sexto punto de la ruta.

El séptimo nos traslada al mismo Palau de la Generalitat, sede durante muchos años de la Institució Alfons el Magnànim, cuyos premios ella ganó en varias ocasiones y que se evoca con 'Criatura múltiple'.

En medio de La Xerea está la calle del Gobernador Viejo, vía vinculada por motivos familiares a la vida y la memoria de la escritora y que ella retrata en 'Barri antic'. En la calle de la Paz, 42, el itinerario repasa 'La dona forta', quizás la novela más conocida de la escritora, ha agregado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que en el número 48, donde se encontraba la sede del antiguo Café Lara, se evoca la relación personal entre la autora y el escritor de Sueca (Valencia) Joan Fuster con el poema 'L'engany'0. La calle de Pere III el Gran, donde se encontraba la casa de Miquel Adlert y lugar de tertulia literaria, es el punto número once del trayecto con el poema 'A València'.

El punto final del recorrido llega con 'La calle en que vivo', en el número 66 de la calle de Císcar. Allí la poetisa vivió desde principios de los años 60 hasta su muerte.

Maria Beneyto está considerada "una de las grandes figuras de la literatura valenciana del siglo XX", ha remarcado el consistorio. Poetisa y novelista en castellano y valenciano, recibió el premio de las Letras Valencianas de 1993. Y en 2024, la Acadèmia Valenciana de la Llengua la declaró escritora del año. València le ha dedicado una plaza y una biblioteca municipal.