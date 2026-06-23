València cuenta con 77 fuentes de agua refrigerada para este verano

Archivo - Fuente en la Plaza de la Virgen - GLOBAL OMNIUM - Archivo

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València cuenta con un total de 77 fuentes Pusdar (puntos de suministro de agua refrigerada) que suministraran gratuitamente en la temporada estival más de 136.400 litros de agua fría y filtrada a ciudadanos y visitantes.

Además de facilitar la hidratación gratuita, las fuentes contribuyen a la reducción de residuos plásticos. Gracias a su uso, se estima que se evitará el consumo de cerca de 6.000 botellas de plástico de un solo uso, una cifra equivalente a 3.880 botellas de medio litro y 2.069 botellas de litro y medio. Esta reducción supondrá evitar la generación de más de cien kilos de plástico, apunta la empresa Global Omnium.

Desde la compañía indican que la instalación de este tipo de fuentes ha crecido exponencialmente en los tres últimos años: en 2023 se pasó de 25 fuentes a 46 unidades, en 2024 a 54 y desde 2025 a la actualidad hasta 77 fuentes. El año pasado, solo en los meses de julio y agosto, estas fuentes dispensaron de forma gratuita más de 124.000 litros de agua fría, cifra que se superará con creces en la presente campaña estival.

Durante los próximos meses, hasta final de año, está previsto aumentar el número de unidades de estas fuentes. Su implantación combina zonas de gran afluencia de personas, como la Ciutat de les Arts i les Ciències, La Marina o los Jardines del Turia, con barrios y pedanías, "acercando este servicio a todos los ciudadanos".

Las fuentes Pusdar están diseñadas para espacios exteriores y cuentan con tecnología avanzada que garantiza seguridad e higiene. Son capaces de dispensar hasta 120 litros por hora de agua refrigerada y filtrada. Incorporan un sistema de uso sin contacto mediante sensores de movimiento y cuentan con limpieza mediante ozono y lámparas ultravioleta con función antibacteriana, además de filtros de sedimentos y carbón activo que mejoran calidad y sabor.