València cuenta con diez radares en las rondas principales para reducir accidentes de gravedad

Mapa de los diez nuevos radares. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha completado la instalación de diez cabinas fijas de poste en las que la Policía Local sitúa aleatoriamente los radares móviles de control del tráfico. Esta instalación de radares en la ciudad está integrada dentro del plan director de seguridad vial y de actuación de la Policía Local para "reducir a la mitad la siniestralidad con personas heridas graves y fallecidas".

Esta acción preventiva de seguridad vial se enmarca dentro del Plan Vector 2026-2030 del Ayuntamiento para "reducir a la mitad los accidentes mortales y graves" en este periodo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"La seguridad vial y, en especial, la protección de los actores más vulnerables de la movilidad en València, como son los peatones, ciclistas y las personas que se desplazan en patines eléctricos, así como el refuerzo de la seguridad en la circulación de los barrios de la ciudad, es una prioridad para el actual gobierno municipal", ha asegurado el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell.

En noviembre de 2025, el Ayuntamiento adquirió dos cinemómetros efecto 'doppler' multicarril con captación de imágenes y seis cabinas fijas de poste, de manera que los cinemómetros pueden cambiarse de ubicación". Anteriormente, la Policía Local disponía de cuatro cabinas y dos cinemómetros (radar).

Los emplazamientos de las cabinas y radares que han sido decididos por la Policía Local y por el área de Movilidad se encuentran distribuidos de la siguiente manera: dos en la avenida de los Hermanos Machado, en el número 53, al cruce con la calle de Vicente Canet (sentido de entrada) y en el cruce con la calle de Sant Josep Artesà; en la avenida del Maestro Rodrigo a la altura del número 84, en el número 51 de la avenida Pío XII; en la avenida del Cid 61, en el Camí Nou de Picanya 49, en la avenida de Fernando Abril Martorell confluencia con Carrera de Malilla, en la avenida de López Piñero, en la avenida de Antonio Ferrandis (cruce con Pou Aparisi) y en la avenida de los Naranjos a la altura del número 8.

La función de estos radares, según ha explicado el edil, "es que sirvan para impedir altas velocidades en aquellas vías de la ciudad en las que se registra mayor siniestralidad". "Con ello, pretendemos minimizar los accidentes, así como su gravedad", ha señalado.

CAMPAÑAS ANUALES

Esta actuación de la Policía Local viene reforzada con campañas específicas y planificadas durante todo el año, enfocadas en vigilar el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol, la vigencia de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), así como para prevenir las distracciones al volante por el uso de los móviles y auriculares, las infracciones en el estacionamiento, parada y circulación, y el exceso de velocidad mediante los seis cinemómetros estáticos de cabina (radares) que están instalados de forma rotativa en las diez cabinas existentes.

El concejal de Movilidad ha indicado que los puntos donde se están instalando las cabinas de poste "son vías en las que en la mayoría de los tramos la velocidad no se puede exceder de los 50 kilómetros por hora o menos, pero muchas veces se circula a mayores velocidades".

"Con esta medida queremos disuadir a los conductores de que corran al volante, y así evitar atropellos y accidentes", ha apuntado Carbonell, quien ha explicado que esta acción tiene como objetivo "concienciar a los conductores de que el cumplimiento de las velocidades marcadas en cada una de las vías hace que las calles y avenidas sean más seguras tanto para el peatón, como para el ciclista o para el propio conductor".