València da un paso más para incorporarse a la Red Española de Capitales de la Cultura

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VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València ha aprobado por unanimidad la propuesta de adhesión de la ciudad a la Red Española de Capitales de la Cultura, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reforzar la cooperación entre ciudades en materia cultural.

Esta propuesta, promovida por el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, plantea iniciar los trámites necesarios para que València se incorpore a esta red, concebida como un espacio estable de colaboración técnica y política entre entidades locales.

La Red Española de Capitales de la Cultura, impulsada por la FEMP, nace para reforzar la cooperación entre ciudades, sostener el impulso cultural municipal y poner en valor el trabajo técnico, económico y social que desarrollan los ayuntamientos en materia cultural.

"La adhesión permitirá a València participar en un espacio de cooperación directa para compartir experiencias en gestión cultural, programación, participación ciudadana e innovación urbana", explica el edil.

Además, facilitará la integración de la ciudad en una agenda común de trabajo, con encuentros técnicos, proyectos compartidos y posicionamientos estratégicos: "La incorporación a esta red contribuirá a fortalecer el posicionamiento cultural de València, especialmente en procesos como la Capital Europea de la Cultura".

"Esta red nos permitirá participar en una representación conjunta ante el Gobierno de España, el Ministerio de Cultura y las instituciones europeas, e impulsar actuaciones orientadas al fortalecimiento del ecosistema cultural local, con especial atención a la promoción cultural, la participación ciudadana, la innovación cultural, la cooperación institucional y la proyección nacional e internacional del municipio", expone el responsable de la política cultural municipal.

Esta propuesta deberá ser aprobada por el pleno municipal como órgano competente para adoptar acuerdos relativos a la participación del Ayuntamiento en organizaciones supramunicipales. Una vez ratificada, el Ayuntamiento realizará los trámites necesarios para hacer efectiva la adhesión y comunicarla formalmente a la FEMP.