València devuelve el brillo al busto del rey Jaume i por el 750 aniversario de su muerte

Busto del rey Jaume I - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha finalizado la restauración integral del busto en madera del rey Jaume I, en el marco de la conmemoración del 750 aniversario del fallecimiento del monarca. La obra, realizada en 1886 por los hermanos Vallmitjana como prueba para la estatua ecuestre instalada en el Parterre cinco años más tarde, se encuentra expuesta en el Museo Histórico Municipal, con sede en el consistorio, donde se custodian los principales símbolos identitarios de la ciudad, como la Real Senyera, el Penó de la Conquesta o la espada atribuida a Jaume I.

El pasado 22 de julio, el servicio de Patrimonio Histórico y Artístico adjudicó la restauración de este busto de gran tamaño a la empresa especializada Noema Restauradores, por un importe económico de 3.146 euros (IVA incluido) y con un plazo estimado de duración de cuatro meses, desde la fecha de notificación de la adjudicación del contrato.

Esta iniciativa ha permitido reparar las escoriaciones y los desprendimientos de la capa pictórica, así como recuperar el brillo de la policromía original de esta destacada obra, parte de las colecciones artísticas municipales.

"Con esta actuación devolvemos el esplendor a una de las piezas históricas más estrechamente vinculadas con la imagen del monarca, en una clara apuesta de la actual corporación municipal por la conservación y por la puesta en valor de nuestro patrimonio artístico --manifiesta el concejal de Patrimonio, José Luis Moreno--. Una acción con la que la que contribuimos igualmente a comprender mejor nuestros orígenes, a preservar la memoria de València y a mantener vivo el vínculo entre la ciudad que hemos heredado y la que queremos legar a las próximas generaciones".

La pieza recientemente restaurada formará parte de la exposición temporal 'Jaume I, regnar el futur', organizada por el Ayuntamiento y la Diputació de València con motivo de la efeméride. La muestra, una de las iniciativas centrales del Año Jaume I y a la que el consistorio aportará más de medio centenar de piezas, estará disponible en el MuVIM entre el 12 de noviembre y el 7 de febrero y reunirá numerosos objetos y obras de arte de gran relevancia, con el fin de facilitar una visión completa del monarca, de su tiempo y de las consecuencias históricas de su reinado.

RESTAURACIÓN

El busto presentaba un deficiente estado de conservación como consecuencia del envejecimiento de los materiales y de su tipología constructiva. La obra está formada a partir de la unión de diversas piezas de madera, lo que genera distintas tensiones a los cambios de temperatura, provocando la aparición de numerosas grietas y fisuras. También registraba daños de tipo antrópico por golpes y roces, así como un estrato generalizado de polvo adherido a la madera y a las superficies doradas que lo decoran.

Con carácter previo a su restauración, se estudió meticulosamente la obra y sus elementos constitutivos. Se establecieron como criterios básicos los principios de mínima intervención, de respeto por el original y de reversibilidad y discernibilidad de las actuaciones. A partir de ahí, la intervención ha consistido fundamentalmente en la limpieza, la consolidación y en la reintegración de los faltantes, con el objetivo de garantizar la conservación y la durabilidad del bien y de preservar sus valores históricos.

Se ha procedido a la limpieza mecánica en seco con el uso de brochas de cerdas suaves y micro aspiración del polvo, al tratamiento fungicida para la eliminación de hongos, a la limpieza química de la madera y del estrato dorado, a su fijación mediante la aplicación de cola orgánica, al estucado de las fisuras y de los pequeños faltantes existentes, a la realización de injertos de madera de balsa en las grandes grietas y en el estucado superficial, a la reintegración cromática de las reposiciones y a la aplicación de estrato de protección de la totalidad de la obra.